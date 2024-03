Hype geht weiter +30 Prozent: Reddit-IPO hält Anleger weiter in Atem! Nach einer kurzen Verschnaufpause am Freitag ging der Hype um den Börsengang von Social-Media-Anbieter und Forenbetreiber Reddit am Montag in die nächste Runde: Die Aktie explodierte und legte um 30 Prozent zu.