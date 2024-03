ROUNDUP KWS Saat verkauft Mais-Geschäft in Südamerika - Aktie springt an Der Saatguthersteller KWS Saat verkauft sein schwächelndes Mais-Geschäft inklusive Lizenzen in Südamerika. Der Veräußerungspreis belaufe sich auf einen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag, teilte der Konzern am späten Montagabend in …