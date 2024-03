Stuttgart (ots) - Der Versicherungsbranche könnte in naher Zukunft der teuerste

Versicherungsschaden ihrer Geschichte drohen. Nach Ansicht des LBBW Research

besteht das Risiko, dass Schadenersatz-Forderungen wegen extrem langlebiger per-

und polyfluorierter Chemikalien (PFAS) zu einer größeren finanziellen Belastung

als der weltweite Asbest-Skandal Mitte des vergangenen Jahrhunderts werden

könnten. Investoren sollten das Thema im Auge behalten.



Seit den Fünfzigerjahren erfreuen sich die Kunststoffe dieser Gruppe in der

Industrie großer Beliebtheit. Fluor-Polymere sind wasser-, fett- und

schmutzabweisend sowie chemisch und thermisch sehr stabil und werden in

zahlreichen Produkten wie Kosmetika, Kochgeschirr, Papierbeschichtungen,

Textilien oder Auto- und Ski-Wachsen eingesetzt. Aufgrund ihrer

Widerstandsfähigkeit werden PFAS von Fachleuten als Ewigkeitschemikalien

bezeichnet - mit entsprechenden Problemen bei deren Entsorgung. Zudem stehen

Teile der PFAS im Verdacht, eine Vielzahl von schweren oder gar tödlichen

Krankheiten zu verursachen. Die Eigenschaften der insgesamt mehr als 12.000

Varianten umfassenden Stoffklasse unterscheiden sich dabei zum Teil erheblich -

wobei einige der Verbindungen in vielen Industriebranchen als unverzichtbar

gelten.







vermutet Versicherungsanalyst Werner Schirmer. Inwiefern europäische Versicherer

durch mögliche PFAS-Forderungen betroffen sein könnten, lässt sich derzeit kaum

vorhersagen. Tendenziell dürfte aber das Risiko mit einem hohen Prämienanteil

des US-Geschäfts und einem großen Anteil der Schaden- und

Unfall-Versicherungssparten steigen. Zudem dürften Rückversicherer stärker

belastet sein als Erstversicherer.



Die genaue Höhe der volkswirtschaftlichen Schäden durch PFAS lässt sich aktuell

nur äußerst ungenau abschätzen. Zu wenig wird das Thema bislang wissenschaftlich

beleuchtet. Die schwedische Umweltschutzorganisation ChemSec beziffert die

gesamtwirtschaftlichen Folgen aus Umwelt- und Gesundheitsschäden für die

Weltbevölkerung bis 2050 mit 141 Billionen US-Dollar (gut 130 Billionen Euro).

Dabei seien die Kosten für das Beseitigen der bisherigen PFAS-Verschmutzung

jedoch ebensowenig berücksichtigt wie die verringerte durchschnittliche

Lebenserwartung, der Wertverlust betroffener Grundstücke oder die Auswirkungen

auf die Tierwelt, schränkt der Analyst die Aussagekraft ein.



Entsprechend breit ist bislang auch noch die Schätzung der Gesundheitskosten. Seite 2 ► Seite 1 von 2

