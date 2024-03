ROUNDUP/Schiff rammt Brücke in Baltimore Mehr als 20 Menschen vermisst In der US-Stadt Baltimore hat ein Schiff eine vierspurige Autobrücke gerammt und diese zum Einsturz gebracht. Das teilte die Verkehrsbehörde des Bundesstaates Maryland am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) mit. Mehr als 20 Menschen könnten in das …