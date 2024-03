Vancouver, British Columbia, Kanada, 26. März 2024 / IRW-Press / - Bayridge Resources Corp. (CSE: BYRG) („Bayridge“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es nach seiner Pressemitteilung vom 14. Februar 2024 endgültige Optionsvereinbarungen (die „Optionsvereinbarungen“) mit CanAlaska Uranium Ltd. („CanAlaska“) eingegangen ist, wonach das Unternehmen eine Beteiligung von bis zu 80 % an CanAlaskas Projekten Waterbury East und Constellation (die „Projekte“) im Athabasca-Becken in Saskatchewan erwerben kann.

Gemäß den Konditionen der jeweiligen Optionsvereinbarungen kann Bayridge eine Beteiligung von bis zu 80 % an jedem der Projekte erwerben, indem es in drei definierten Earn-In-Stufen Arbeiten durchführt sowie Zahlungen in bar und in Form von Aktien leistet: eine anfängliche Beteiligung von 40 % (Stufe 1), eine weitere Beteiligung von 20 % für eine Beteiligung von insgesamt 60 % (Stufe 2) sowie eine weitere Beteiligung von 20 % für eine Beteiligung von insgesamt 80 % (Stufe 3).

Bayridges CEO Charn Deol sagte: „Bayridge freut sich über die erfolgreiche Option auf zwei Uranexplorationsprojekte von CanAlaska in der rohstoffreichen Athabasca-Region. Die Notwendigkeit, die Kohlenstoffemissionen aus Energiequellen zu reduzieren und der Bedarf an einer sicheren, rechtlichen Versorgung kurbelt neue Uranentdeckungen an.“

Die Optionsvereinbarungen umfassen die folgenden Arbeits- und Zahlungsverpflichtungen während der jeweiligen Earn-In-Stufen:

- Projekt Waterbury East

Stufe 1 (40-prozentige Beteiligung): Um eine erste Beteiligung von 40 % am Projekt Waterbury East zu erhalten, muss das Unternehmen (i) insgesamt 265.000 $ in bar zahlen, wobei 100.000 $ innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Abschluss der Optionsvereinbarung zu Waterbury East (das „ Waterbury East-Vereinbarungsdatum “) und weitere 165.000 $ innerhalb von 45 Tagen nach dem Waterbury East-Vereinbarungsdatum fällig sind, (ii) Stammaktien von Bayridge im Wert von insgesamt 370.000 $ ausgeben („ Stammaktien“ ), wobei Stammaktien im Wert von 150.000 $ innerhalb von 10 Arbeitstagen nach dem Waterbury East-Vereinbarungsdatum und Stammaktien im Wert von 220.000 $ innerhalb von 45 Arbeitstagen nach dem Waterbury East-Vereinbarungsdatum fällig sind, sowie (iii) innerhalb von 18 Monaten nach dem Waterbury East-Vereinbarungsdatum Explorationsausgaben in Höhe von 1.500.000 $ tätigen;

Stufe 2 (60-prozentige Beteiligung): Um eine weitere Beteiligung von 20 % am Projekt Waterbury East zu erhalten, muss das Unternehmen innerhalb von 12 Monaten nach Beginn der Stufe 2 des Earn-Ins weitere 220.000 $ in bar zahlen, weitere Stammaktien im Wert von 385.000 $ ausgeben und weitere Explorationsausgaben in Höhe von 1.500.000 $ auf dem Projekt Waterbury East tätigen; und

Stufe 3 (80-prozentige Beteiligung): Um eine weitere Beteiligung von 20 % am Projekt Waterbury East zu erhalten, muss das Unternehmen innerhalb von 12 Monaten nach Beginn der Stufe 3 des Earn-Ins weitere 275.000 $ in bar zahlen, weitere Stammaktien im Wert von 550.000 $ ausgeben und weitere Explorationsausgaben in Höhe von 2.000.000 $ auf dem Projekt Waterbury East tätigen.