Aktien Europa Leichte Gewinne - Zurückhaltung prägt weiter Geschehen Die europäischen Börsen haben am Dienstag an ihre verhaltene Vortagesentwicklung angeknüpft. Nach anfänglichen Verlusten legte der EuroStoxx 50 im Gefolge steigender US-Futures leicht zu. Der Leitindex der Eurozone gewann am Mittag 0,33 Prozent auf …