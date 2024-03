Muntelier (ots) - Mit der Digitalisierung im Gesundheitssektor steigt auch die

Anfälligkeit für Cyberangriffe, insbesondere für Ransomware. Die Folgen solcher

Angriffe reichen von der Beeinträchtigung lebenswichtiger medizinischer Dienste

bis hin zu erheblichen finanziellen Verlusten.



"Das Problem ist nicht nur die steigende Anzahl der Angriffe, sondern auch die

Bereitschaft der Kliniken zu zahlen, was die Angreifer nur noch weiter

ermutigt", sagt Frank Becker, IT-Sicherheitsexperte. "Der Schlüssel zur

Bekämpfung dieser Bedrohung liegt nicht allein in der technischen Absicherung,

sondern auch in der Schulung des Personals und der Etablierung starker

Notfallpläne." Im nachfolgenden Artikel verrät der Experte, warum

Ransomware-Angriffe auf Kliniken zunehmen und was man dagegen tun kann.









Es gibt mehrere Ursachen, die für die steigenden Cyber-Attacken auf

Krankenhäuser verantwortlich sind. Zum einen hat sich in Hacker-Kreisen

herumgesprochen, dass die medizinischen Einrichtungen profitable Ziele

darstellen. Meist sind weder die IT-Systeme ausreichend gegen Angriffe

geschützt, noch wurde das Personal entsprechend geschult, um im Falle eines

Angriffs bedächtig zu reagieren. Hinzu kommt die hohe Bereitschaft, einer

Lösegeldforderung rasch nachzukommen, schließlich stehen bei infiltrierten

Systemen in Krankenhäusern Menschenleben auf dem Spiel.



Darüber hinaus sind immer mehr politisch motivierte oder politisch unterstützte

Angriffe zu beobachten. Zwar werden auch hier meist Lösegeldforderungen

gestellt, im Vordergrund steht jedoch das Ziel, Angst und Schrecken zu

verbreiten und das Vertrauen der Bevölkerung zu erschüttern. In der

Vergangenheit konnte mehrmals nachvollzogen werden, dass eine Cyber-Attacke auf

ein Krankenhaus indirekt von einem Staat oder dessen Geheimdienst ausging, indem

eine Hacker-Gruppe mit der Infiltrierung der Krankenhaussysteme beauftragt

wurde.



Präventionsmaßnahmen für Krankenhäuser, um sich gegen Cyber-Angriffe zu schützen



Schutzmaßnahmen sollten immer zwei Bereiche abdecken: die Organisation und die

Technik. Bezüglich der Organisation gilt es, sich bereits prophylaktisch auf

jedes erdenkliche Szenario vorzubereiten und zu durchdenken, welche Maßnahmen

wann angebracht sind. Darüber hinaus müssen die Mitarbeiter regelmäßig auf

mögliche Bedrohungen und aktuelle Vorgehensweisen von Hackern aufmerksam gemacht

werden. Ein Großteil der Angriffe ist nur möglich, weil den Angestellten nicht

bewusst ist, über welche Kanäle ein Zugriff erfolgen kann. Ungewollt sind meist

sie es, die den Angreifern das Eindringen in die Systeme ermöglichen, weshalb

