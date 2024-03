dcbel testet mit Averna revolutionäres Home-Energy-Management-System

Die Fachkompetenz von Averna bei Hochspannungstests beschleunigt die Markteinführung der dcbel Ara Home Energy Station.

MONTREAL, 26. März 2024 /PRNewswire/ -- Averna, der weltweit führende Anbieter von Test- und Qualitätslösungen hat eine bedeutsame Zusammenarbeit mit dcbel bekanntgegeben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird die Ara Home Energy Station entwickelt – das Flaggschiff des Unternehmens. dcbel Ara steuert den bidirektionalen Energiefluss im Haus mithilfe integrierter künstlicher Intelligenz. Averna wurde bereits frühzeitig in das Projekt eingebunden, um das interne Team bei der Testentwicklung zu unterstützen. So konnte sich das Team auf das Produkt selbst konzentrieren und gleichzeitig die Qualität in jedem Entwicklungsstadium im Blick behalten.