Norderstedt (ots) - Generative Künstliche Intelligenz ist in den Vorstandsetagendeutscher Unternehmen angekommen. Sie wollen die neue Technologie nutzen, um denWissensschatz ihres Unternehmens zu heben. Testprojekte mit ChatGPT, Gemini undCo. gibt es mittlerweile in allen Branchen. Doch der breite Einsatz in den Bürosund Fabriken lässt noch auf sich warten. Viele Unternehmen stellen fest: Soeinfach wie erhofft sind Projekte mit smarten Assistenten dann doch nichtumzusetzen. Erst einmal gilt es, zahlreiche Stolpersteine aus dem Weg zu räumen.Die Erfahrungen aus zahlreichen Projekten des IT-Dienstleisters undBeratungsunternehmens Lufthansa Industry Solutions zeigen, wie KI-Chatbotsdennoch schnell und rechtssicher unternehmensweit genutzt werden können.Individualisierte KI Chatbots oder smarte Assistenten bieten allen Branchengroße Potenziale. Denn sie ermöglichen es Unternehmen, schnell und verständlichmit Mitarbeitenden und Kunden automatisiert zu kommunizieren. Dafür könnensämtliche verfügbaren Daten genutzt werden, also auch interne Informationen, mitdenen ChatGPT, Gemini und Co. nicht trainiert worden sind. "Generative KI wirdzum Gamechanger. Ob im internen Wissensmanagement, im Kundenservice oder in derLogistik - KI-Chatbots werden künftig unverzichtbar", sagt Julian Staub,Business Manager AI & Data Analytics bei Lufthansa Industry Solutions (LHIND).Doch erst drei Prozent der deutschen Firmen arbeiten bereits mit generativer KIim Unternehmen, weitere sechs Prozent planen den Einsatz für das laufende Jahr.Dies zeigt eine aktuelle Befragung des Digitalverbands Bitkom.Das brauchen Unternehmen, um den smarten Assistenten erfolgreich zu machenDoch wo hakt es bei der Einführung der smarten Assistenten? Die Erfahrungen vonLHIND aus den Projekten mit KI-Chatbots zeigen: Auch bei den smarten Assistentenstehen die Unternehmen vor den gleichen Herausforderungen wie bei anderenProjekten zur Künstlichen Intelligenz.1. Die Daten müssen verfügbar sein und eine hohe Qualität aufweisen . Das istoft weniger ein Problem, wenn ein KI-Chatbot mit den Informationen aus demunternehmensinternen Wiki oder der Homepage gespeist wird. Beianspruchsvolleren und zahlenbasierten Daten aus dem Data-Warehouse oder demSAP-System zeigt sich bei vielen Firmen dagegen noch Handlungsbedarf.2. Das Unternehmen braucht eine funktionierende Data Governance . Dann gibt esauch keine Probleme mit dem Dokumenten-Rechtemanagement. Denn auf demunternehmenseigenen Sharepoint, der oft die Basis für den KI-Chatbot ist,liegen unterschiedlichste Daten, auf die nicht jeder zugreifen darf, wiebeispielsweise sensible oder personenbezogene Informationen. Der Zugriff auf