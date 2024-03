Rotterdam, Netherlands, 26. März 2024 (ots/PRNewswire) - Unilever Foods

Solutions stellt mit "Future Menus 2024" acht globale Trends vor, die die

Gastronomie der Zukunft nachhaltig prägen. Zu den wichtigsten Veränderungen, die

für 2024 erwartet werden, gehören die steigende Nachfrage nach neuen

Geschmackserlebnissen und Gerichten auf pflanzlicher Basis sowie die Maximierung

von Ressourcen, um Lebensmittelabfälle in der Küche zu reduzieren.1 Passend zu

den "Future Menu Trends 2024" liefert Unilever Food Solutions vielfältige

Hilfestellungen, Rezepte und praktische Tipps, die aus dem Feedback von 250

Culinary Fachberater*innen weltweit und von mehr als 1.600 Kochprofis in 21

Ländern via UFS e-Panels erhoben wurden. Ziel von "Future Menus 2024" ist es,

Gastronomien auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, die veränderten

Bedürfnisse der Gäste zu erfüllen. Dafür wurden die folgenden acht Trends

herausgearbeitet: "Flavour Shock", "Low-Waste Menus", "Plant Powered Protein",

"Irresistible Vegetables", "Local Abundance", "Modernised Comfort Food", "The

New Sharing" und "Feel-Good Food".



Flavour Shock







auszugeben und Essensentscheidungen regelmäßig auf der Grundlage von

Social-Media-Inhalten zu treffen,2 beeinflusst das Essverhalten auf der ganzen

Welt. Der in "Future Menus 2024" herausgearbeitete Trend "Flavour Shock"

zeichnet sich durch besondere, überraschende Geschmackskombinationen aus,

altbekannte Regeln werden gänzlich über Bord geworfen. So werden beispielsweise

moderne Burger, Pasta oder Hähnchen mit authentischen mexikanischen Saucen wie

der Salsa poblana aus gerösteten Poblano-Chilis kombiniert.



Um Köch*innen bei der Kreation solch neuer Geschmackskombinationen zu

unterstützen, zeigt das Team der Culinary Fachberatung verschiedene

Schlüsseltechniken auf. Neben Zubereitungsweisen wie Räuchern, Pökeln und

Fermentieren, um verschiedene Geschmäcker und Texturen zu kombinieren, kommen

Produkte zum Einsatz, die die Aromen eines Gerichts verbessern und gleichzeitig

die Kochzeiten verkürzen. Dazu werden Kochhilfen wie die Bouillons und

Würzmittel von Knorr Professional verwendet.



Low-Waste Menus



Für 48 % der Generation Z sind die Umweltverträglichkeit und die Nachhaltigkeit

eines Produkts oder einer Dienstleistung die wichtigsten Kriterien bei der

Kaufentscheidung.3 Zudem lässt sich eine steigende Nachfrage nach "Low-Waste

Menus" feststellen. Angesichts des Nachhaltigkeitsbewusstseins halten 65 % der

befragten Gastronom*innen diesen Trend für den wichtigsten und erwarten sogar Seite 2 ► Seite 1 von 3

