Seite 2 ► Seite 1 von 2

Essen (ots) - Mit mitarbeiter.com®, einer Marke der Marketing Wizards GmbH, hates Geschäftsführer Carlo Credo geschafft, dem Fachkräftemangel branchenweit denKampf anzusagen. Durch beeindruckende Videoproduktionen, eigenenKarriereportalen und einem effizienten Bewerbermanagement gelingt es ihm, seinenKunden schnell echte Spitzenkräfte zu vermitteln. Weshalb gerade dieKarriereportale den Mitarbeitergewinnungsprozess beschleunigen und was es mitder neuen Partnerschaft mit Recruitee auf sich hat, erfahren Sie hier.Es ist ein ewiger Kreislauf: Mitarbeiter steigen aus dem Unternehmen aus, dochdie offenen Stellen können aufgrund des Fachkräftemangels nicht besetzt werden.Also müssen die verbliebenen Mitarbeiter die Arbeitslast ihrer Kollegenauffangen. Das führt dazu, dass weitere Mitarbeiter aufgrund der massivenBelastung kündigen, für die ebenfalls kein Ersatz gefunden werden kann. Diemeisten Unternehmen verfolgen trotz der Dringlichkeit des Mitarbeitermangelsweiterhin ihre altbekannten Recruiting-Maßnahmen - und scheitern. Was vielennicht bewusst ist: Heutzutage reicht es nicht mehr, einfache Stellenanzeigen aufJobportalen zu schalten oder einen Headhunter zu engagieren. "Wer heute nichtumdenkt und sich den geänderten Bedingungen am Markt anpasst, wird schon baldgrößere Probleme haben, als unbesetzte Stellen und wird im schlimmsten Fall vomMarkt verschwinden", mahnt Carlo Credo von mitarbeiter.com®."In der heutigen Lage auf dem Arbeitsmarkt ist es wichtig, als Arbeitgeberherauszustechen - und das gelingt nur über strategisches Social Recruiting", soder Marketing-Experte weiter. Mit seiner Social-Recruiting-Agentur bietet CarloCredo seinen Kunden einen Anlaufpunkt, um aus dem Teufelskreis derMitarbeiternot auszusteigen. Dabei setzt er vor allem auf die BereichePerformance-Marketing durch künstliche Intelligenz, emotionale Videoproduktionenund effizientes Bewerbermanagement, um potenzielle Mitarbeiter anzusprechen undsie emotional an das Unternehmen zu binden. Jedes Unternehmen kann von dieseninnovativen Recruiting-Paketen profitieren - egal, welche Branche und welcheGröße. "Wir sind für jeden Betrieb der richtige Ansprechpartner", betont CarloCredo. "Von kleinen Handwerksbetrieben bis zu großen Callcentern - durch unserstrategisches Know-how und unsere langjährige Erfahrung können wir uns in dieBedürfnisse der Bewerber hineinversetzen und einzigartige Recruiting-Kampagnenerstellen, die die Welt noch nicht gesehen hat."Die Vorteile des KarriereportalsSeit Neuestem umfasst das Angebot von mitarbeiter.com® auch ein eigenesKarriereportal, das sie ihren Kunden anbieten. Für die Rekrutierung neuer