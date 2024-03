BOSTON, 26. März 2024 /PRNewswire/ -- Nasuni, eine führende Hybrid-Cloud-Speicherlösung, hat sein Führungsteam durch die Ernennung von Michael Sotnick zum Senior Vice President of Business and Corporate Development erweitert. In dieser Rolle übernimmt er die Verantwortung für die globalen Partnerschaften von Nasuni, einschließlich Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) und Google Cloud. Er wird auch neue strategische Technologiepartnerschaften vorantreiben.

Sotnick verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Dateninfrastruktur, Sicherheit, Management und Cloud. Er wechselt zu Nasuni von Pure Storage, wo er als Vice President of Alliances and Business Development tätig war. Während seiner Zeit bei Pure Storage trug Sotnick zum Wachstum des Unternehmens von 400 Millionen Dollar auf 3 Milliarden Dollar bei.

„Partner sind der Schlüssel zum Erfolg von Nasuni. Michaels langjährige Tätigkeit bei Pure Storage, wo er die alte Speicherindustrie auf den Kopf gestellt hat, ist unserem Ansatz sehr ähnlich, die alte NAS-Industrie mit einem Cloud-basierten Ansatz auf den Kopf zu stellen", sagt David Grant, President bei Nasuni. „Er bringt große Erfahrung aus mehr als drei Jahrzehnten in der Wachstumsphase und in großen börsennotierten Unternehmen mit, einschließlich einer Erfolgsbilanz beim Aufbau von Partnerschaften in großem Umfang. Nasuni erzielte im Jahr 2023 ein phänomenales Wachstum mit einem Anstieg der Neukundenbuchungen um 46 % und einem Anstieg der ARR um 30 % im Vergleich zum Vorjahr. Mit der Ergänzung unseres Führungsteams durch Michael sind wir für unsere nächsten großen Meilensteine gut aufgestellt."

Vor Pure Storage hatte Sotnick Führungspositionen bei VERITAS, SAP, Quest Software (von Dell übernommen), Moovweb (von Edgio übernommen) und anderen inne.

„Ich freue mich sehr, in dieser Phase des Unternehmenswachstums dem Nasuni-Führungsteam beizutreten", sagt Michael Sotnick, Senior Vice President of Business and Corporate Development bei Nasuni. „Nasuni löst kritische Datenherausforderungen für seine Kunden und ist architektonisch auf eine tiefere Integration von Partnern vorbereitet. Das Unternehmen hat einen überzeugenden und ganzheitlichen Ansatz für Daten – verstärkt durch den Aufstieg von KI und Datenintelligenz, wodurch es sich von der Konkurrenz unterscheidet. Vor dem Hintergrund der bereits bestehenden großartigen Partnerschaften und Integrationen freue ich mich darauf, den Wert, den wir gemeinsamen Kunden bieten können, weiter zu steigern."