Beitragserhöhungen in privater Krankenversicherung erwartet Kunden privater Krankenversicherungen müssen sich nach Einschätzung der Versicherungsgruppe Alte Leipziger Hallesche (ALH) auf Beitragserhöhungen einstellen. Angesichts der zuletzt deutlich gestiegenen Leistungsaufwendungen in der Branche würden in …