Freilassing (ots) - "Bester Neo-Broker in Deutschland": Traders Place erhieltvor allem bei Konditionen, Produktauswahl, Kundenservice sowie bei der Anzahl anHandelsplätzen absolute Top-BewertungenDie erst im Vorjahr neu gegründete Handelsplattform Traders Place (http://www.tradersplace.de/ ) ging im Rahmen eines aktuellen Vergleichstestsdurch das unabhängige Verbraucherportal Biallo als "Bester Neo-Broker inDeutschland" hervor. Als einziger Anbieter am Markt verbindet das jungeFinanzunternehmen mit Sitz im bayerischen Freilassing das vollwertige Portfolioeines klassischen Brokers mit dem günstigen Handel von Neo-Brokern. Im direktenMarktvergleich erhielt Traders Place vor allem bei Konditionen, Produktauswahl,Kundenservice sowie bei der Anzahl an Handelsplätzen absolute Top-Bewertungen.Seit August 2023 ist Traders Place aktiv und hat sich zum Ziel gesetzt, diebeste Lösung am deutschen Online-Broker-Markt anzubieten und damit neueStandards zu definieren. Erst kürzlich hat Traders Place den Handel mitKryptowährungen - mehr als 30 stehen zur Auswahl - in das Angebot aufgenommenund die Zahl der ansparfähigen ETFs, Fonds und Aktien auf deutlich über 1000erhöht