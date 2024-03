NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer zweitägigen Konsolidierung auf hohem Niveau dürfte es am Dienstag an den US-Börsen wieder aufwärts gehen. Am US-Anleihemarkt geben die Renditen wieder nach, das könnte den Aktienkursen etwas Auftrieb verleihen. Mit größeren Ausschlägen und neuen Rekordmarken rechnen Händler aber nicht und verweisen auf das Fehlen von stärkeren Impulsen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial wurde rund eine Stunde vor der Startglocke vom Broker IG ein Viertelprozent höher auf 39 405 Punkte taxiert. Der Dow hatte am Donnerstag bei knapp 39 900 Zählern ein Rekordhoch markiert und anschließend leicht nachgegeben. Für den von Technologietiteln dominierten Nasdaq 100 zeichnet sich am Dienstag ein Plus von einem halben Prozent ab.

Unter den Einzelwerten könnten Tesla das Interesse auf sich ziehen. Einem Bericht der italienischen Zeitung "Il Sole 24 Ore" zufolge hat das italienische Industrieministerium Gespräche mit dem Autobauer über eine Produktion von Elektro-Nutzfahrzeugen in Italien geführt. Vorbörslich stiegen Tesla-Aktien um 3 Prozent.

Der Logistikriese United Parcel Service (UPS) lädt an diesem Dienstag Investoren und Analysten zu einem Treffen. Vorbörslich hat der Konzern bereits Ziele für das Jahr 2026 ausgegeben. Die kamen im Handel gut an, der Kurs stieg um 3,5 Prozent und zog auch die Papiere des Kontrahenten Fedex mit nach oben./bek/mis