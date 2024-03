Petrogenesis of Fe

‑

Ti

‑

P mineral deposits associated with Proterozoic anorthosite massifs in the Grenville Province: insights from oxide and apatite trace

‑

element geochemistry at Lac à l’Orignal, Quebec, Canada (Petrogenese von Fe-Ti-P-Minerallagerstätten in Verbindung mit proterozoischen Anorthosit-Massiven in der Provinz Grenville: Erkenntnisse aus der Geochemie von Oxid- und Apatit-Spurenelementen bei Lac à l‘Orignal, Quebec, Kanada)