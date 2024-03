BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bietet ab sofort langfristige Vorhersagen für die Bodenfeuchte in Deutschland an. Die Vorhersagen geben einen Ausblick auf die jeweils kommenden Wochen und Monate und sollen vor allem Land- und Forstwirtschaft helfen, sich besser und frühzeitig an klimatische Veränderungen und Extremwetterereignisse wie Dürren oder Überschwemmungen anzupassen, wie Tobias Fuchs vom DWD am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Berlin erklärte. "Sie können gleichzeitig einen Beitrag zur verbesserten frühzeitigen Abschätzung der Auswirkungen der Starkregenereignisse leisten", sagte der Leiter des Geschäftsbereichs Klima und Umwelt.

Das ist nach Angaben des Experten nicht zuletzt für den Katastrophenschutz wichtig, da die Bodenfeuchte im Oberboden - bis zu zwei Meter Tiefe - "enorme Auswirkungen" auf die Folgen von Extremwetterereignissen hat. "Es ist ein großer Unterschied, ob der Boden bei Starkregen durchschnittlich feucht ist und noch Regen aufsaugen kann, oder ob er bereits so durchnässt ist, dass der Niederschlag komplett oberflächlich abfließt." Die Vorhersage könne dabei helfen, frühzeitig Schutzmaßnahmen gegen Überschwemmungen vorzubereiten.