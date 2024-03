DANIA BEACH, Florida, 26. März 2024 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation (NLA), ein führender Vertreiber von gebrauchten, gebrauchsfähigen Materialien (USM), freut sich, die Aufnahme von Frederick J. "Rick" Stine als neuestes Mitglied in seinen Vorstand bekannt zu geben. Mit einer herausragenden Karriere, die sich über vier Jahrzehnte erstreckt, bringt Herr Stine eine Fülle von Fachkenntnissen in der Luft- und Raumfahrttechnik und in Führungspositionen mit, insbesondere als Leiter eines Industrieteams, das mit der NASA zusammenarbeitet, und in entscheidenden Positionen bei branchenführenden Unternehmen wie GE, HEICO und zuletzt StandardAero, wo er als Präsident des Geschäftsbereichs Komponenten, Heli und Zubehör tätig war. Als Direktor wird Herr Stine eng mit der Geschäftsleitung und dem Vorstand zusammenarbeiten, um die strategischen Wachstumsinitiativen von Next Level Aviation mitzugestalten und umzusetzen.

Der Vorstandsvorsitzende und CEO Jack Gordon äußerte sich begeistert über die Ernennung von Herrn Stine und hob dessen umfangreiche Erfolgsbilanz bei der Förderung eines beträchtlichen Wachstums auf dem Ersatzteilmarkt der kommerziellen Luftfahrt hervor. "Ich hatte das Privileg, während meiner gesamten Laufbahn in der kommerziellen Luftfahrt das technische Talent und die Führungsqualitäten von Rick Stine zu erleben", sagte Gordon. "Das Führungsteam und der Vorstand freuen sich darauf, mit Rick zusammenzuarbeiten und seine Erfahrung auf dem Ersatzteilmarkt für die kommerzielle Luftfahrt zu nutzen, um die globale Präsenz von Next Level Aviation in den kommenden Jahren auszubauen".