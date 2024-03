Düsseldorf (ots) - Die Sparda-Bank West präsentiert in ihrer vorläufigen Bilanz

für das Geschäftsjahr 2023 erneut solide Zahlen. Insbesondere beim Gewinn legte

die Bank deutlich zu: Der Jahresüberschuss betrug 12,9 Millionen Euro. Das ist

mehr als eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr (2022: 5,6 Millionen Euro).

Andreas Lösing, Vorstandsvorsitzender des Instituts, ist mit diesem Ergebnis

sehr zufrieden: "Unsere Genossenschaft hat in einem herausfordernden Jahr erneut

enorme Widerstandskraft bewiesen." In diesem Zusammenhang erinnert Andreas

Lösing sowohl an die aktuellen geopolitischen Krisen als auch an die

schwächelnde Konjunktur und die hohe Inflationsrate im Jahr 2023. Der

Vorstandsvorsitzende betont: "Unser Dank geht an unsere Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. In diesen unsicheren Zeiten haben sie wirklich einen großartigen

Job gemacht."



Kreditwachstum gegen den Branchentrend







verzeichnete die Sparda-Bank West im vergangenen Jahr ein Plus von 2,7 Prozent.

Insgesamt wuchs ihr Kreditbestand auf mehr als 6,8 Milliarden Euro (2022: 6,7

Milliarden Euro). Das gute Ergebnis ist insbesondere auf den hohen Anteil an

Immobilienfinanzierungen zurückzuführen. Hier konnte sich die Bank erfolgreich

gegen den Branchentrend behaupten, das Baufinanzierungsvolumen mit 6,7

Milliarden Euro um 2,8 Prozent steigern und somit ihr Ziel von 1 Milliarde Euro

Neugeschäft fast punktgenau erreichen. Andreas Lösing resümiert: "Angesichts der

im vergangenen Jahr stetig gestiegenen Zinsen, nach wie vor hoher Preise im

Wohnungsbau und enormer Kaufkraftverluste durch die Inflation ist dieses

Top-Ergebnis wirklich keine Selbstverständlichkeit."



Neben den stets wettbewerbsfähigen Konditionen gibt es laut Andreas Lösing

weitere gute Gründe für diese positive Entwicklung: "Mit unserer nachhaltigen

SpardaKlimaBaufinanzierung und mit dem SpardaKlimakredit haben wir

zukunftsweisende Produkte entwickelt, mit denen wir einen klimafreundlichen

Lebensstil unterstützen." Zugleich habe die Sparda-Bank West umfangreich in die

Nachhaltigkeitskompetenz ihrer Baufinanzierungsteams investiert und eine große

Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu zertifizierten Modernisierungs-

und Fördermittelberaterinnen und -beratern ausgebildet. Der Vorstandsvorsitzende

ist sicher: "In der Finanzierung energetischer Sanierungen steckt in den

nächsten Jahrzehnten enormes vertriebliches Potenzial."



Kundeneinlagen trotz starker Konkurrenz nahezu konstant



Ein weiteres wichtiges Ertragsfeld der Sparda-Bank West sind ihre

Kundeneinlagen. Trotz einer im vergangenen Geschäftsjahr leicht rückläufigen Seite 2 ► Seite 1 von 4

Besonders eindrucksvoll belegt das die Entwicklung bei den Kundenkrediten. Hierverzeichnete die Sparda-Bank West im vergangenen Jahr ein Plus von 2,7 Prozent.Insgesamt wuchs ihr Kreditbestand auf mehr als 6,8 Milliarden Euro (2022: 6,7Milliarden Euro). Das gute Ergebnis ist insbesondere auf den hohen Anteil anImmobilienfinanzierungen zurückzuführen. Hier konnte sich die Bank erfolgreichgegen den Branchentrend behaupten, das Baufinanzierungsvolumen mit 6,7Milliarden Euro um 2,8 Prozent steigern und somit ihr Ziel von 1 Milliarde EuroNeugeschäft fast punktgenau erreichen. Andreas Lösing resümiert: "Angesichts derim vergangenen Jahr stetig gestiegenen Zinsen, nach wie vor hoher Preise imWohnungsbau und enormer Kaufkraftverluste durch die Inflation ist diesesTop-Ergebnis wirklich keine Selbstverständlichkeit."Neben den stets wettbewerbsfähigen Konditionen gibt es laut Andreas Lösingweitere gute Gründe für diese positive Entwicklung: "Mit unserer nachhaltigenSpardaKlimaBaufinanzierung und mit dem SpardaKlimakredit haben wirzukunftsweisende Produkte entwickelt, mit denen wir einen klimafreundlichenLebensstil unterstützen." Zugleich habe die Sparda-Bank West umfangreich in dieNachhaltigkeitskompetenz ihrer Baufinanzierungsteams investiert und eine großeZahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu zertifizierten Modernisierungs-und Fördermittelberaterinnen und -beratern ausgebildet. Der Vorstandsvorsitzendeist sicher: "In der Finanzierung energetischer Sanierungen steckt in dennächsten Jahrzehnten enormes vertriebliches Potenzial."Kundeneinlagen trotz starker Konkurrenz nahezu konstantEin weiteres wichtiges Ertragsfeld der Sparda-Bank West sind ihreKundeneinlagen. Trotz einer im vergangenen Geschäftsjahr leicht rückläufigen