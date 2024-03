Höhenkirchen-Siegertsbrunn (ots) - Bis 2030 sollen rund 40 Millionen Haushalte

in Deutschland über einen Glasfaseranschluss verfügen - und damit alle heutigen

Festnetzanschlüsse umgerüstet werden. Das Ziel ist ambitioniert, aber der Ausbau

hat zuletzt massiv Fahrt aufgenommen. Neben öffentlicher Förderung trägt dazu

vor allem der Zustrom privaten Kapitals bei, das in dieser Höhe keinesfalls

öffentlich hätte beigebracht werden können. Beides hat sowohl die etablierten

Telekommunikationsunternehmen und Netzbetreiber auf den Plan gerufen als auch

viele neue Marktakteure. Alle treiben den Ausbau voran und erzielen beachtliche

Fortschritte.



"Das Ganze ist nach dem im internationalen Vergleich stark verspäteten Start

durchaus eine Erfolgsgeschichte. Aber am Glasfaserhimmel gibt es auch Schatten",

erklärt der Interim- und Projektmanager Thomas Pförtner, der als ausgewiesener

Kenner der IT- und Telekommunikationsbranche gilt. Thomas Pförtner begleitet

Telekommunikationsunternehmen bei Innovationen und Markteinführungen sowie bei

strategischen Entscheidungen bezüglich der Netzinfrastruktur.







Unternehmen. Und mancher stilisiert dies schon zu einem 'Glasfaserkollaps' hoch

(Handelsblatt vom 6. November 2023). Berücksichtigt man aber, dass

Glasfasernetze eine langfristige Investition für 30, 50 oder mehr Jahre sind,

dürften seriöse Investoren von kurzfristigen Turbulenzen am Zinsmarkt kaum

beeinträchtigt sein", macht Pförtner deutlich. Die große Masse der Investoren,

meist Lebensversicherungen oder Fonds, sei langfristig orientiert. "Sie haben

ohnehin mit 2 bis 2,5 Prozent Inflation und sicher auch nicht mit dauerhaft

garantierten Nullzinsen kalkuliert. Aus dem Markt gedrängt werden jetzt nur die,

die unseriös kalkuliert haben und auf einen schnellen Reibach aus waren.

Insofern ist diese Entwicklung eher als eine gesunde Marktbereinigung zu sehen,

auch wenn im Einzelfall eine Insolvenz Nachteile für die betroffenen Kommunen

und Bürger in Form von Verzögerungen und Neuausschreibungen bedeutet."



Open Access



Ein größerer Schatten liege auf dem Thema Open Access, das nur sehr langsam in

Schwung komme, das aber für den Bürger und einen funktionierenden Markt der

Serviceangebote sehr entscheidend sei. "Viele der oft vertikal integrierten

Netzbetreiber versuchen immer noch, sich einen zeitlichen Vorsprung für die

eigene Marke und Angebote zu sichern. Das dies insgesamt zu einer niedrigeren

Akzeptanz und vor allem zu einer bei weitem nicht ausreichenden Auslastung der

