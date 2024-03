--------------------------------------------------------------

Berlin (ots) - Als die beiden erfahrenen Manager aus der Mietwagenbranche

Eustach von Wulffen und Karl Markiewicz im Jahr 2019 ihr Startup Movacar

gründeten, hatten sie eine einfache und gleichermaßen überzeugende

Geschäftsidee: Überführungsfahrten von Autoverleihern an Privatreisende als

One-Way-Reiseoption für nur 1 EUR zu vermitteln.





"Unser Motto 'Ein Weg. Ein Auto. Ein Euro.' hat von Anfang an alle relevantenPartner und Investoren überzeugt", erzählt Eustach von Wulffen, "denn wir botenunseren Auftraggebern wie Sixt, Europcar oder Enterprise die Chance, ihreFleet-Rebalancing-Kosten erheblich zu reduzieren. Gleichzeitig entstand fürpreisbewusste Privatpersonen eine neue und unschlagbar günstige Reisemöglichkeitvon A nach B."Crowdsourcing-Ansatz startet nach der Pandemie durchDer erfolgversprechende Start von Movacar wurde nach einem knappen Jahr durchdie Corona Pandemie erstmal gehörig durcheinander gebracht. Zunächst brach derBedarf an Mietwagen komplett zusammen, und als er mit den Lockerungen derMaßnahmen langsam wieder stieg, mangelte es aufgrund gestörter Lieferketten anverfügbaren Fahrzeugen. Doch im Laufe des Jahres 2022 nahm dieCrowdsourcing-Idee von Movacar wieder Fahrt auf. Die Zahl der registriertenNutzer stieg Monat für Monat und der Relaunch der Movacar App im Sommer 2023brachte dem jungen Unternehmen einen weiteren Push.Besonders erfolgreich hat sich Movacar im Segment der Camper Van Transfersetabliert. Das Prinzip: Verleiher wie Roadsurfer nutzen die Movacar Crowd, umihre Reisemobile optimal über ihr Filialnetz in ganz Europa zu verteilen,während Spontanreisende quasi kostenlos kreuz und quer durch den Kontinentreisen können. Die smarte Travel-Option der "1 Euro Camper" sorgte dann auch füranhaltendes Medieninteresse - u.a. des PRO7 Magazins Galileo, der "Autobild"oder im März 2024 der Zeitschrift "Auto Motor Sport".Bislang mehr als 11.000 Fahrzeuge von A nach B bewegt"Insgesamt haben wir seit Einführung der Crowd-Idee über 11.000 Fahrzeuge von Anach B bewegt, und alle relevanten Unternehmenskennzahlen entwickeln sich sehrerfreulich", berichtet Movacar-Co-Founder Karl Markiewicz. Doch auf dem Erfolgder 1-Euro-Mietwagen wollten sich die beiden Gründer nicht ausruhen. Denn derBedarf an Fahrzeugüberführungen auf eigener Achse steigt immer weiter.Egal, ob für Autohersteller, Händler, Flottenbetreiber oder Mobilitätsanbieter,durch den Fachkräftemangel wird es immer schwieriger, Fahrzeugtransferszuverlässig durchzuführen. Kurzfristige Fahrten zu eher abgelegenen Zielortenkönnen zudem nicht immer an Privatreisende vermarktet werden. Im Herbst 2023starteten die Movacar-Founder daher mit Movacar PRO eine Plattform fürgewerbliche Fahrzeugüberführungen.Seit Herbst 2023 gewerbliche Plattform am StartFür professionelle Fahrer bietet Movacar PRO im Vergleich zum Wettbewerbzahlreiche Mehrwerte. Die digitale Abwicklung sämtlicher Prozesse per App spartZeit, und mit dem intelligenten Tourenplaner haben die Fahrer die Möglichkeit,nahtlose Anschlussaufträge zu buchen, um Leerfahrten zu vermeiden und ihreVerdienstmöglichkeiten zu steigern.Ein besonderer Pluspunkt für die Auftraggeber der Transfers ist dieKundenbetreuung. Movacar tritt den Fahrern gegenüber als Auftraggeber auf undgewährleistet eine pünktliche Zustellung der Fahrzeuge. Um die Liefertreuedauerhaft zu gewährleisten und sowohl Fahrer als auch Kunden optimal zubetreuen, hat Movacar ein engagiertes Support-Team und smarte Tools zurQualitätssicherung etabliert.Rundum-Sorglos-Betreuung überzeugt Profi-Kunden"Die Movacar Fahrzeugüberführungen stoßen auf reges Interesse", weiß MirkoHäner, der im Februar 2024 den Bereich Business Development bei Movacarübernommen hat. "Inzwischen sind viele Hundert Fahrer auf der Plattformregistriert, Tausende Aufträge wurden abgewickelt und das Interesse neuerAuftraggeber wie Autohausketten, Hersteller, Vermieter und anderer MobilityAnbieter steigt. Überzeugend finden unsere neuen Kunden vor allem dasCrowd-Konzept und die Rundum-Sorglos Kundenbetreuung. Denn im Gegensatz zuanderen Vermittlungsplattformen übernimmt Movacar die komplette Kommunikationmit den Fahrern und spart so den Auftraggebern eine Menge Zeit und Aufwand beider Organisation der Transfers - ein absolutes Alleinstellungsmerkmal im Markt."