Brüssel / Bochum / Düsseldorf (ots) - ONEKEY ist Europas vielversprechendstesStartup im Bereich der Cybersicherheit: Davon ist die Jury des ECSO StartupAwards überzeugt und wählte daher das Düsseldorfer Unternehmen als Gewinner derrenommierten ECSO Preisverleihung. An dem finalen Wettbewerb in Bochum durftendie Gewinner der vorherigen, nationalen Wettbewerbe aus Europa teilnehmen undhaben vor einem breiten Publikum und der European Cyber Security Organisation(ECSO) (https://ecs-org.eu/announcing-the-winners-of-the-ecso-award-finals-2024-event-in-bochum-germany/) und den Partnern Bochum EconomicDevelopment, derWomen4Cyber Foundation und eurobits e.V., am 21. März in Bochum präsentiert."Die Auszeichnung freut mich und das gesamte Team sehr und bestätigt unsereStrategie, Herstellern durch Automatisierung zu helfen die Cybersicherheit undCompliance für technische Produkte zu verbessern. ONEKEY ermöglicht esUnternehmen, eine ganzheitliche Managementplattform für Produkt Cybersicherheitund Compliance zu nutzen, die hilft und Kosten reduziertCybersicherheitsanforderungen, wie den EU Cyber Resilience Act und viele anderezu erfüllen und die Überwachung der Einhaltung vollständig zu automatisieren.Damit machen wir Product-Cybersicherheit und Compliance zu einemWettbewerbsvorteil entlang der gesamten Lieferkette von internet- undnetzwerkfähigen Geräten", sagt Jan Wendenburg, CEO von ONEKEY.Europäischer Leitwettbewerb ECSOSTARtup AwardDie Europäische Organisation für Cybersicherheit (ECSO) ist einebranchenübergreifende Organisation, die maßgeblich zum Aufbau des europäischenCybersicherheitsökosystems beiträgt. Zu ihren Mitgliedern zählenGroßunternehmen, KMU und Startups, Forschungszentren und Universitäten. Ab 2020wird der ECSO STARtup Award einmal jährlich an die vielversprechendsteneuropäischen Startups im Bereich Cybersicherheit verliehen, um diesenUnternehmen eine europäische Bühne zu bieten. Die diesjährigen Finalisten wurdenim Laufe des Jahres 2023 von Expertenjurys auf verschiedenen europäischenCybersecurity-Veranstaltungen ausgewählt. "ECSO ist nicht nur ein Wort, sondernHandeln. Die ECSOAward Finals sind ein Beispiel für dieses Engagement in derPraxis. Wir bringen verschiedene europäische Cybersecurity-Ökosysteme undCybersecurity-Marktteilnehmer zusammen, um wertvolle Partnerschaften aufzubauen.Collaboration ist unser Kern, und gemeinsam gestalten wir die Zukunft derCybersecurity in Europa", sagt der Vorsitzende von ECSO, Axel Deininger.Startups wie ONEKEY spielen dabei eine wesentliche Rolle und sind tragendeSäulen der europäischen Innovationskraft.