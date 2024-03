Aktien New York US-Börsen halten sich nahe Rekordniveau Nach den jüngsten Rekordständen am vergangenen Donnerstag und leichten anschließenden Rücksetzern haben die US-Börsen am Dienstag ihre Stabilisierung fortgesetzt. Am US-Anleihemarkt legten die Renditen unterdessen leicht zu. Die aktuellen Daten des …