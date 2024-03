Stabio Garden Living by Keturah bietet rund 180 Einheiten in 10 Gebäuden, hochmoderne Einrichtungen wie einen Fitnessbereich, einen Wellnessbereich, einen Innen- und Außenspielbereich für Kinder, einen Co-Working Space und einen Fahrradabstellraum. Es soll bis zum 2. Quartal 2027 fertiggestellt werden und wird das Konzept des Bio Living verkörpern, bei dem die Natur in die gebaute Umgebung integriert wird, um die körperliche, geistige und emotionale Gesundheit der Bewohner zu verbessern.

Die Wohnungen des Projekts wurden unter Berücksichtigung der räumlichen Gegebenheiten und der individuellen Bedürfnisse entworfen, um Qualität und Wohlbefinden in einem renovierten, modernen städtischen Umfeld zu fördern. Die Minergie-Zertifizierung, ein Schweizer Standard für Komfort und Effizienz, bestätigt das Engagement für nachhaltiges Bauen.

Paolo Colombo, CEO der ARCH Group SA und Omar Al Gaddah, geschäftsführender Gesellschafter der Keturah Swiss SA, sagten in ihren Kommentaren: "Wir freuen uns über den Baubeginn von Stabio Garden Living by Keturah, der für uns einen großen Schritt darstellt, nachdem das große Interesse der Käufer bereits beim Verkaufsstart deutlich wurde. Aufgrund der einzigartigen Aspekte des Projekts und des attraktiven Zahlungsplans gehen wir davon aus, dass das gesamte Projekt in drei bis sechs Monaten ausverkauft sein wird. Unser Auftrag ist es, ein Projekt zu entwickeln, das die höchsten Standards für Qualität und Nachhaltigkeit verkörpert.

Die Lage von Stabio ist eine perfekte Mischung aus Geschichte, Territorium und Modernität. Strategisch günstig zwischen Lugano, Como, Varese und Mailand gelegen, ist es nur 300 Meter vom Bahnhof, 1 Kilometer von der Autobahnachse und nur wenige hundert Meter von der italienischen Grenze entfernt. Eingebettet in ein geschichtsträchtiges und kulturelles Umfeld, bietet es eine natürliche Umgebung, die es zu erkunden gilt, umrahmt von malerischen Berglandschaften und in der Nähe der malerischen Seen von Como, Varese und Lugano. Stabio Garden Living by Keturah ist der perfekte Rückzugsort für Naturliebhaber und bietet Ruhe und Schönheit zum Entdecken.

