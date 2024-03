Dortmund (ots) - Der Krankenstand in Westfalen-Lippe ist weiterhin auf einem

hohen Niveau. Das geht aus dem aktuellen Gesundheitsbericht der AOK NordWest

hervor. Danach beträgt der Krankenstand bei den rund 1,2 Millionen bei der AOK

NordWest versicherten Arbeitnehmern im Jahr 2023 wie im Vorjahr 7,2 Prozent.

Insgesamt fehlten die Erwerbstätigen durchschnittlich an 26,2 Tagen im Job. "Der

Krankenstand liegt damit weiterhin auf dem historischen Höchststand. Ursache für

das hohe Krankheitsgeschehen waren vor allem die beiden Erkältungswellen im

Frühjahr und Spät-Herbst mit tausenden zusätzlichen Atemwegserkrankungen. Die

Erkältungswellen hatten Westfalen-Lippe also auch 2023 wieder fest im Griff",

sagt AOK-Vorstandschef Tom Ackermann bei der heutigen Vorstellung des Berichts

in Dortmund.



Krankenstand in 2023 weiter auf hohem Niveau







Coronajahren sind durch den Wegfall der Abstands- und Hygieneregeln insbesondere

die Infektionskrankheiten in 2022 rasant angestiegen. Das setzte sich auch in

2023 fort. Im Jahresverlauf 2023 wurden die höchsten Krankenstände im März und

November mit jeweils 8,5 Prozent verzeichnet. Im Juli gab es den niedrigsten

Krankenstand mit 5,9 Prozent.



Atemwegserkrankungen an der Spitze



Ursache war in erster Linie ein weiterer Anstieg bei den Krankschreibungen wegen

Atemwegsinfekten und anderen Erkältungskrankheiten. Der Anteil der

Arbeitsunfähigkeitsfälle aufgrund von Atemwegserkrankungen an allen AU-Fällen

lag 2023 mit 27,0 Prozent mit weitem Abstand an erster Stelle. Zum Vergleich:

Während 2021 nur etwa jeder fünfte Beschäftigte (22,2 Prozent) wegen einer

Atemwegserkrankung krankgeschrieben werden musste, war 2023 mehr als jeder

dritte Beschäftigte (41,4 Prozent) davon betroffen. Die Dauer der

Krankschreibungen pro Fall lag im Jahr 2023 bei 6,1 Tage je Fall.



Anstieg bei psychischen Erkrankungen



Auch bei den psychischen Erkrankungen gab es einen starken Anstieg. Die AU-Quote

aufgrund psychischer Erkrankungen lag 2023 bei 8,3 Prozent, in 2022 noch bei 7,5

Prozent. "Die psychischen Erkrankungen sorgten zwar für wesentlich weniger

Krankschreibungen als die Atemwegserkrankungen, aber die damit verbundenen

Ausfallzeiten sind deutlich länger", sagt AOK-Chef Ackermann. Die

durchschnittliche Dauer der Krankschreibungen aufgrund von psychischen

Erkrankungen lag 2023 bei 28,3 Tagen und war im Vergleich zu 2022 (29,2 Tage)

zuletzt etwas rückläufig. Der Anteil der Arbeitsunfähigkeitsfälle aufgrund von

psychischen Erkrankungen an allen AU-Fällen lag 2023 bei 4,1 Prozent, im Vorjahr

2022 bei 3,6 Prozent. Seite 2 ► Seite 1 von 2

