GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla will sich vom wachsenden Protest bis hin zu einem Anschlag nicht vertreiben lassen. "Wir sind hier nicht zu stoppen", sagte Werksleiter André Thierig dem Rundfunk Berlin-Brandenburg in der Reportage "Kampf um Tesla", die seit Dienstag online zu sehen ist. "Wir sind letztlich hierhergekommen, um auch zu bleiben und die Fabrik auszubauen und den Wandel zur Elektromobilität, nachhaltigen Mobilität auch aus Grünheide heraus voranzutreiben."

Tesla eröffnete das einzige europäische Werk vor rund zwei Jahren in Grünheide in Brandenburg. Umweltschützer und Anwohner haben große Bedenken. Das Gelände liegt teils im Wasserschutzgebiet. Bisher unbekannte Täter hatten am 5. März Feuer an einem Strommast auf einem frei zugänglichen Feld gelegt, der Teil der Stromversorgung des Tesla-Werks ist. Wegen eines Stromausfalls lag die Autoproduktion fast eine Woche lang auf Eis, der Ausfall traf auch ein Edeka-Verteilzentrum. Die linksextreme "Vulkangruppe" erklärte, sie sei für den Anschlag verantwortlich. Der Generalbundesanwalt ermittelt.