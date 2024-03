BERLIN (dpa-AFX) - Die Verbraucherzentrale prüft rechtliche Schritte gegen den chinesischen Online-Marktplatz Temu. Das Unternehmen sei wegen mehrerer Verstöße abgemahnt worden, teilte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) am Dienstag in Berlin mit. Die Plattform verunsichere und übervorteile Verbraucher und Verbraucherinnen mit willkürlich erscheinenden Rabatten, fragwürdigen Bewertungen und manipulativen Designs. Das müsse aufhören, wird vzbv-Chefin Ramona Pop in der Mitteilung zitiert. Verbraucher müssten vor derartigen Geschäftspraktiken geschützt werden.

Die hinter der Online-Plattform stehende Whaleco Technology Limited hat den Angaben nach auf die Abmahnung reagiert. Eine Unterlassungserklärung sei aber nicht abgegeben worden. Die Verbraucherzentrale will "als Nächstes über eine Klage gegen Temu entscheiden". Dazu laufe zurzeit ein interner Abstimmungsprozess, hieß es auf Nachfrage.