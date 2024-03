RESTON, Va., 26. März 2024 /PRNewswire/ -- OVHcloud US, ein führender globaler Cloud-Anbieter, und OneNeck IT Solutions LLC, ein führender Anbieter von hybriden IT- und Multi-Cloud-Lösungen und -Dienstleistungen, freuen sich, eine strategische Partnerschaft bekannt zu geben, die darauf abzielt, ihrem gemeinsamen Kundenstamm zunächst in den Vereinigten Staaten erweiterte Nutanix-zentrierte Lösungen anzubieten. Diese Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung von Cloud- und Managed Services dar und bietet Unternehmen ein Höchstmaß an Flexibilität, Leistung und Skalierbarkeit für ihre kritische IT-Infrastruktur.

Durch diese Partnerschaft wird OneNeck IT Solutions die robuste Infrastruktur von OVHcloud in sein ReliaCloud Portfolio integrieren, beginnend mit den Rechenzentren von OVHcloud in Vint Hill, Virginia, und Hillsboro, Oregon. Diese Erweiterung ermöglicht es OneNeck, seine ReliaCloud-Produktlinie, einschließlich DRaaS (Disaster Recovery as a Service), sowie eine Reihe von Nutanix-Lizenzierungs- und Managed Services direkt den OVHcloud-Kunden anzubieten und damit deren Cloud-Fähigkeiten und Service-Angebote erheblich zu verbessern.

Eine Partnerschaft im Zeichen der Exzellenz

Die Zusammenarbeit von OVHcloud und OneNeck basiert auf gegenseitigen Spitzenleistungen und Innovationen. OVHcloud, bekannt für seine nachhaltigen und leistungsstarken Cloud-Lösungen, bringt in die Partnerschaft ein stetig wachsendes Netzwerk globaler Rechenzentren und ein umfangreiches Portfolio an Cloud-Services ein. OneNeck, von Nutanix, Inc. als Global and Americas Service Provider of the Year ausgezeichnet, verfügt über mehr als 150 Nutanix-Zertifizierungen und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von hochwertigen, Nutanix-basierten Cloud-Lösungen.

„Wir freuen uns, mit OVHcloud zusammenzuarbeiten und unsere Stärken zu kombinieren, um unser Cloud-Angebot zu erweitern. Diese Zusammenarbeit ist nicht nur ein Beweis für unser gemeinsames Engagement für Innovation und Exzellenz, sondern auch ein Zeichen für unser Engagement, unseren Kunden die fortschrittlichsten und effizientesten IT-Lösungen auf dem Markt zu bieten. Das ist ein bedeutender Schritt nach vorne für uns, und wir freuen uns darauf, die Zukunft der Cloud-Services gemeinsam zu gestalten", sagte Ted Wiessing, Geschäftsführer von OneNeck IT Solutions.