BEIJING, 26. März 2024 /PRNewswire/ -- Vom 15. bis 17. März fand das 10. China EV100 Forum im Diaoyutai State Guesthouse in Beijing statt. In diesem Jahr feiert das Forum sein 10-jähriges Bestehen. Rückblickend auf das vergangene Jahrzehnt hat die Branche der Fahrzeuge mit neuer Energie rasche Fortschritte gemacht; mit Blick auf das neue Jahrzehnt wird sie zu einem Vorreiter der Innovation. Die Frage, wie die Entwicklungsvorteile der neuen Energiefahrzeuge kontinuierlich gefestigt und ausgebaut werden können, steht im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses in allen Bereichen des Lebens.

Wang Shengyang, der Gründer, Vorsitzende und Geschäftsführer von NOVOSENSE Microelectronics, war eingeladen, an dem Forum teilzunehmen und hielt einen Vortrag zum Thema „Evolutionstrends analoger Chips in der Welle der Automotive Intelligence", in dem er den Gästen erläuterte, wie NOVOSENSEs analoge Chiptechnologie die automobile Intelligenz fördert.