Programm zur Finanzierung innovativer Projekte, die das Wachstum eines offenen und widerstandsfähigen globalen Internets unterstützen

LOS ANGELES, 26. März 2024 /PRNewswire/ -- Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), die gemeinnützige Organisation, die das Domain Name System (DNS) koordiniert, gab heute bekannt, dass das Bewerbungsfenster für den ersten Zyklus des ICANN-Zuschussprogramms offiziell geöffnet ist. In dieser ersten Phase des globalen Programms werden Mittel in Höhe von bis zu 10 Millionen Dollar für die Entwicklung ausgewählter Projekte bereitgestellt, die das Wachstum eines offenen, widerstandsfähigen und weltweit interoperablen Internets unterstützen.