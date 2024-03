Der weltgrößte Hersteller von Elektroauto-Batterien öffnet seine Technologie, um den grünen Wandel zu beschleunigen

HONGKONG, 26. März 2024 /PRNewswire/ -- CATL, ein weltweit führendes Unternehmen für neue Energietechnologien, rief heute zu mehr offener Innovation zwischen Unternehmen und Ländern auf, um die Herausforderung des Klimawandels zu lösen. In seiner Rede auf dem One Earth Summit in Hongkong kündigte Dr. Robin Zeng, Chairman und CEO von CATL, an, dass CATL bereit ist, seine Technologie und seine Null-Kohlenstoff-Praktiken allen zur Verfügung zu stellen, die sich für einen schnelleren Übergang zu grüner Energie, elektrischem Transport und einer Kreislaufwirtschaft einsetzen – einschließlich Wettbewerbern.