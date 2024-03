Angesichts der dringenden Notwendigkeit, Daten näher an ihrem Ursprung zu verarbeiten, setzen Unternehmen zunehmend auf Edge Computing. S&P Global Market Intelligence prognostiziert, dass bis 2027 unglaubliche 62 % der Unternehmensdaten am Rande des Unternehmens verarbeitet werden. Diese Entwicklung hat die Edge-Computing-Landschaft verändert und umfasst verschiedene Einsatzmöglichkeiten, von Edge-KI-Trainingsservern für einzelne Systeme bis hin zu Gateways für verteilte IoT-Geräte. Um diesen Trend zu nutzen und KI und maschinelles Lernen voll auszuschöpfen, benötigen Unternehmen eine leistungsstarke, zuverlässige und erweiterbare Edge-KI-Computing-Plattform wie Aetina's AIP-FR68, die es Unternehmen ermöglicht, innovative Lösungen anzubieten und die betriebliche Effizienz zu steigern.

Die professionelle KI-Workstation: MegaEdge AIP-FR68

Der AIP-FR68 ist das Flaggschiffmodell der MegaEdge PCIe-Serie. Diese professionelle KI-Workstation bietet eine unvergleichliche Leistung, die durch das vorinstallierte Software-Tool NVIDIA AI Workbench ergänzt wird. Als skalierbare Supercomputing-Plattform eignet sie sich hervorragend für Edge Inference, das Training kleiner Modelle und die Entwicklung innovativer KI-Anwendungen. Als anerkanntes NVIDIA-zertifiziertes System (NCS) garantiert es Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit, Verwaltbarkeit und Sicherheit.

Die Workstation unterstützt GPUs mit aktiver Kühlung wie die NVIDIA RTX6000 Ada GPU und verfügt über ein spezielles thermisches Design, das zwei passive GPUs aufnehmen kann, sowie patentierte Innovationen für eine vereinfachte Wartung, wodurch sie sich besser für lokalisiertes KI-Training eignet. Darüber hinaus unterstützt es Out-Of-Band (OOB) Management für die Fernwartung von Edge-Geräten und vereinfacht so die Durchführung von KI-Projekten in verschiedenen Bereichen wie Smart Cities, Fabriken, Einzelhandel, Gesundheitswesen und Sicherheit.

NVIDIA-gestützte Edge-KI-Systeme und -Plattformen

Als Elite-Partner von NVIDIA bietet Aetina eine umfangreiche Auswahl an kompakten Computern und Edge-Geräten. Über die MegaEdge-Serie hinaus bietet das Unternehmen eine Vielzahl von Produkten mit NVIDIA Jetson-Modulen an, die von leistungsstarken bis hin zu Einstiegsoptionen reichen - Jetson AGX Orin, Jetson Orin NX, Jetson Orin Nano. Durch Partnerschaften mit unabhängigen Softwareanbietern stellt Aetina umfassende Edge KI-Lösungen sicher, die auf Kunden in Branchen wie Transport, Einzelhandel, Landwirtschaft, Fertigung und Medizin zugeschnitten sind. Besucher der Embedded World sind eingeladen, diese Lösungen in Halle 1, Stand 1-370 aus erster Hand zu erleben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2371771/Aetina_introduces_groundbreaking_MegaEdge_PCIe_series___AIP_FR68_Edge_AI.jpg

