STUTTGART, Deutschland, 27. März 2024 /PRNewswire/ -- RoboSense (2498. HK), ein weltweit führender Anbieter von Lidar- und Wahrnehmungslösungen, gab heute bekannt, dass sein M3-Lidar-Sensor mit großer Reichweite in Automobilqualität den Tech.AD Europe Award 2024 gewonnen hat, der herausragende Leistungen in der Automobilindustrie würdigt. Der M3 von RoboSense wurde in der Kategorie Sensoren und LiDAR-Technologien für seine Lidar-Innovation ausgezeichnet, die die Zukunft intelligenter Fahrzeuge vorantreibt.

RoboSense ist ein produktorientiertes Unternehmen, das sich stark auf Forschung und Entwicklung konzentriert, was es ihm ermöglicht, bewährte Technologien zu verbessern und Produkte schnell zur Marktreife zu bringen. Der Höhepunkt dieser Bemühungen ist der Langstrecken-Sensor M3, der einen bedeutenden Schritt nach vorne darstellt, da RoboSense die Masseneinführung seiner Sensoren in Fahrzeugen der Klasse L3+ weltweit vorantreibt. Der M3 ist eine bahnbrechende Technologie, die es mit den etablierten 1550-nm-Langstreckensensoren aufnehmen kann, indem sie eine Reichweite von 300 m bei 10 % Reflektivität mit 940-nm-Wellenlängen erreicht. Durch den Einsatz der 940nm-Technologie ist RoboSense in der Lage, kompakte, kostengünstige und energieeffiziente Sensoren zu liefern. Darüber hinaus ermöglicht die fortschrittliche 2D-Scantechnologie des M3 eine Winkelauflösung von 0,05° x 0,05° innerhalb der ROI (Region of Interest), um kleinere Objekte in größerer Entfernung zu erkennen.

Wie viele der RoboSense-Sensoren ist auch der M3 auf einer modularen Plattform aufgebaut. Die Plattform ist so konzipiert, dass sie durch eigens entwickelte Chiptechnologien aufgerüstet werden kann, wobei der Formfaktor, die Schnittstelle und die Scantechnologie erhalten bleiben. Dies ist für OEM-Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer fortschrittlichen Fahrerassistenz- (ADAS) und autonomen Fahrsysteme (AD) von entscheidender Bedeutung. Sie haben nun die Möglichkeit, nahtlos auf die nächste Generation des Sensors aufzurüsten, sobald diese verfügbar ist, ohne zusätzliche Designänderungen oder Validierung.