BERLIN, 27. März 2024 /PRNewswire/ -- Wasserlagen sind besonders begehrt – sowohl zum Leben als auch Arbeiten. Berlin und Brandenburg bieten mit ihren Seen und Flüssen zahlreiche attraktive Wassergrundstücke. Im Vergleich zu anderen Metropolen in Europa finden sich hier noch große Brachflächen, die Möglichkeiten für umfassende Quartiersentwicklungen eröffnen. Die DLE Land Development GmbH bereitet als Marktführer in der Landentwicklung in Deutschland großflächige, gemischt genutzte Areale für die Weiterentwicklung durch Bauträger vor, darunter derzeit drei in direkter Wasserlage.