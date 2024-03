London, 27. März 2024 (ots/PRNewswire) - Das Next-Gen-Gaming-Ökosystem lanciert

die erste einer Reihe von Esports-Aktivierungen mit führenden Spieletiteln



Portal (http://portalgaming.com/) , der Marktführer im Bereich Next-Gen-Gaming,

kündigt heute ein globales Esports-Turnier als Teil seiner Aktivierung mit DOTA2

an, einem der größten Spieletitel der Geschichte. Das Turnier stellt einen

bedeutenden Schritt in Portals Mission dar, die wettbewerbsorientierte

Gaming-Arena neu zu gestalten und sich als Anlaufstelle für Gamer weltweit zu

etablieren. Das Turnier wird auch exklusive "Portal Chests" beinhalten, die

DOTA2-Spielgegenstände enthalten, die von DOTA2-Spielern eingelöst werden

können. Portal Chests sind ausschließlich über Portal erhältlich und können in

$PORTAL gekauft werden.







März wird dieses Weltklasse-Esports-Turnier mehrere Länder umspannen und 8

hochkarätige Esports-Teams werden um einen beträchtlichen Preispool von 100.000

Dollar kämpfen - die Teams werden in Kürze über Portals Twitter-Kanal bekannt

gegeben. Das Spiel, das auf allen wichtigen Plattformen wie YouTube und Twitch

gestreamt wird, ist Portals erster Vorstoß in die Welt des

wettbewerbsorientierten Esports - ein Bereich, in dem in den kommenden Jahren

ein wichtiger Akteur werden möchte.



Der Preispool setzt sich wie folgt zusammen:



- 1. Platz Champion: 50.000 USD

- 2. Platz: 25.000 USD

- 3. Platz: 10.000 USD

- 4. Platz: 7.000 USD

- 5. und 6. Platz: 4.000 USD

- 7. und 8. Platz: 2.500 USD



Esports-Enthusiasten aus aller Welt können sich auf spannende Matches und harte

Konkurrenz freuen. Diese Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Meilenstein

dar, da Portal als eine der ersten Next-Gen-Organisationen eine

Esports-Aktivierung mit einem Mainstream-Esports-Titan wie DOTA2 eingeht.



Im Rahmen des Turniers werden auch "Portal Chests" eingeführt. Jede Portal

Esports-Aktivierung wird Portal Chests enthalten, die mit Gegenständen aus einer

anderen Spiele-IP gefüllt sind - die Portal DOTA2 World Invitationals haben

natürlich DOTA2-bezogene Chests. Für die Portal D2WIs hat die Chest die Form

eines digitalen Sammlerstücks, das exklusiv auf Portal erhältlich ist und das es

seinen Besitzern ermöglicht, eine Reihe von Gegenständen im Spiel einzulösen.

Portal verbessert das Esports-Zuschauer- und Fan-Erlebnis durch Gegenstände wie

die Portal Chest. Die Chests stehen den Zuschauern und DOTA2-Fans exklusiv über

das Portal zur Verfügung und können in $PORTAL erworben werden.



Portal bietet Spielefans auf der ganzen Welt neue Möglichkeiten, sich mit den

