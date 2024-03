LONDON (dpa-AFX) - Langes Warten auf Hausarzttermine und Operationen: Die Zufriedenheit der Menschen in Großbritannien mit ihrem Gesundheitssystem ist auf einem Rekordtief. Das ergab eine Umfrage des renommierten Instituts National Centre of Social Research, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht hervorgeht.

Demnach zeigte sich im vergangenen Jahr weniger als ein Viertel (24 Prozent) der Menschen im Vereinigten Königreich zufrieden mit dem Nationalen Gesundheitsdienst NHS. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Umfragen im Jahr 1983 und ein dramatischer Rückgang seit 2020, als sich noch mehr als die Hälfte der Briten zufrieden zeigten. Im Jahr 2010 waren es sogar 70 Prozent - ein Höchststand.