WIESBADEN (ots) - * 1,3 Millionen Frauen und 462 000 Männer bezogen 2023

Elterngeld; Väteranteil mit 26,2 % nahezu unverändert



* 50 400 Personen der insgesamt 1,8 Millionen Elterngeldbeziehenden waren

alleinerziehend; 97,8 % davon waren Frauen



* Durchschnittliche Dauer des geplanten Elterngeldbezugs 2023 bei Frauen mit

14,8 Monaten deutlich länger als bei Männern mit 3,7 Monaten





Rund 1,8 Millionen Frauen und Männer in Deutschland haben im Jahr 2023Elterngeld erhalten. Das waren 79 500 oder 4,3 % weniger als im Jahr 2022. Wiedas Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ging die Zahl der Männermit Elterngeldbezug im Vorjahresvergleich um 20 000 oder 4,1 % auf 462 000zurück, während die Zahl der leistungsbeziehenden Frauen sogar um 59 600 oder4,4 % auf 1,3 Millionen zurück ging.614 000 Bezieherinnen und Bezieher von Elterngeld planten im Jahr 2023 dieInanspruchnahme von Elterngeld Plus, und zwar 40,9 % der berechtigten Mütter und17,7 % der Väter. Insgesamt betrug der Anteil der Empfängerinnen und Empfängervon Elterngeld, die bei ihrem Elterngeldbezug zumindest anteilig auch ElterngeldPlus einplanten, 34,8 % (2022: 32,8 %). Seit seiner Einführung wird dasElterngeld Plus somit immer stärker nachgefragt. Zum Vergleich: 2016, im erstenJahr nach seiner Einführung, entschieden sich 20,1 % der Mütter und 8,2 % derVäter Elterngeld Plus. Zwar fällt das Elterngeld Plus in der Regel monatlichniedriger aus als das sogenannte Basiselterngeld, wird dafür aber längergezahlt.Erstmals seit der Einführung der Statistik wurden Zahlen zu denalleinerziehenden Elterngeldbeziehenden veröffentlicht. Demnach waren im Jahr2023 unter den 1,8 Millionen Müttern und Vätern, die Elterngeld erhalten haben,rund 50 400 Personen alleinerziehend. 49 300 oder 97,8 % davon waren Frauen.Väteranteil in Sachsen am höchsten, im Saarland am niedrigstenDer Väteranteil bleibt im Jahr 2023 nahezu unverändert bei 26,2 % (2022: 26,1%). Seit 2015 ist der Väteranteil kontinuierlich angestiegen, damals hatte ernoch bei 20,9 % gelegen.Der Väteranteil gibt den Anteil der männlichen Bezieher an allenElterngeldbeziehenden an. Er würde also genau 50 % betragen, wenn bei allenKindern sowohl der Vater als auch die Mutter gleichermaßen Elterngeld beziehenwürde.Spitzenreiter im Bundesländervergleich mit einem Väteranteil von 30,1 % im Jahr2023 war - wie im Vorjahr - Sachsen, gefolgt von Baden-Württemberg (28,4 %),Bayern (28,2 %) und Thüringen (28,1 %). Am niedrigsten lag der Väteranteil 2023- ebenfalls wie im Vorjahr - im Saarland (20,4 %).Nach wie vor erhebliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern bei dergeplanten BezugsdauerDie durchschnittliche Dauer des geplanten Elterngeldbezugs lag bei den Frauen imJahr 2023 bei 14,8 Monaten und stieg damit weiter an (2021 und 2022: 14,6Monate, 2020: 14,5 Monate, 2019: 14,3 Monate). Die von Männern angestrebteBezugsdauer war mit durchschnittlich 3,7 Monaten dagegen deutlich kürzer. Diegeplanten Bezugsdauern der Väter blieben in den vergangenen Jahren praktischkonstant (2022: 3,6 Monate; 2019 bis 2021: 3,7 Monate).Weitere Informationen:Diese und weitere Ergebnisse zum Elterngeld für das Jahr 2023 sowie für das 4.Quartal 2023 sind auf der Themenseite Eltern- und Kindergeld verfügbar.Umfangreiches Datenmaterial zur Elterngeldstatistik ist zudem in der DatenbankGENESIS-Online unter dem Suchwort "Elterngeld" verfügbar. Daten zumJahresergebnis 2023 finden Sie in den Tabellen 22922-0101 bis 22922-0125,darunter auch Quartalsergebnisse sowie Elterngelddaten auf Kreisebene.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Kinder- und Jugendhilfe, Bundeselterngeld,Telefon: +49 611 75 8141www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5744512OTS: Statistisches Bundesamt