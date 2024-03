Durch das Erreichen der Standards von RE100* in EMEA-Region im Jahr 2023 demonstriert Delta sein Engagement für Nachhaltigkeit und eine effiziente und intelligente Industrie und Infrastruktur

HANNOVER, Deutschland, 27. März 2024 /PRNewswire/ -- Delta, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energiemanagement und Anbieter von IoT-basierten, intelligenten nachhaltigen Lösungen, kündigt seine Teilnahme an der Hannover Messe 2024 an, die vom 22. bis 26. April stattfindet. In Halle 11, am Stand C05 wird Delta seine neuesten Entwicklungen in den Bereichen intelligente Industrielösungen und Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge sowie Datenzentren und Telekommunikationsinfrastruktur vorstellen. Diese Innovationen spiegeln den dringenden Bedarf des europäischen Markts in den Bereichen Fabrikautomation, nachhaltiger Mobilität und Energielösungen, digitaler Transformation und effizientem Datenmanagement wider. Deltas Angebot an zukunftsweisenden und energieeffizienten Lösungen steht in perfektem Einklang mit Europas Streben nach einer intelligenteren und nachhaltigeren Zukunft.