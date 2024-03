Gute Nachrichten von TerrAscend. Der vollintegrierte Anbieter von Cannabis-Produkten für den privaten und medizinischen Gebrauch hat im vergangenen Jahr den Umsatz um 28 Prozent auf 317,3 Millionen US-Dollar gesteigert. Damit gehört TerrAscend zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen am nordamerikanischen Cannabis-Markt. Das Cannabis-Branchenportal MJBizDaily.com schätzt, dass die Einzelhandelsumsätze mit Cannabis-Produkten in den USA im vergangenen Jahr um rund 12 Prozent zugelegt haben. TerrAscend ist demnach mehr als doppelt so schnell gewachsen als der Markt. Als Wachstumstreiber erwies sich insbesondere das boomende Geschäft in den US-Bundesstaaten New Jersey und Maryland, in denen TerrAscend über eine führende Marktposition verfügt.

Operative Marge signifikant gesteigert

Das dynamische Umsatzwachstum ist aber nicht das einzige Highlight, über das TerrAscend im Rahmen der kürzlich veröffentlichten Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 berichten konnte. So legte das bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) im Jahresvergleich um 77,1 Prozent auf 68,8 Millionen US-Dollar zu. Die bereinigte EBITDA-Marge erhöhte sich von 15,7 Prozent auf 21,7 Prozent. Im vierten Quartal 2023 lag diese Kennziffer sogar bei 22,7 Prozent. Auch diese Werte sind im Branchenvergleich herausragend.

Erstmals positiver Cashflow auf Jahresbasis

Mit zur Ergebnisverbesserung beigetragen haben unter anderem geringere Zinsaufwendungen. Sie reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 3,8 Millionen US-Dollar. Auch die allgemeinen Verwaltungskosten (ohne Berücksichtigung von aktienbasierten Vergütungen) konnten gesenkt werden. Im vierten Quartal belief sich hier der Einspareffekt auf 7,5 Millionen US-Dollar, wodurch sich der Anteil dieser Aufwandsposition an den Umsätzen von 47,6 Prozent (Q4 2022) auf 29,4 Prozent (Q4 2023) reduzierte. Einen weiteren Meilenstein erreichte TerrAscend beim Cashflow. So waren sowohl der Cashflow aus dem fortbestehenden Geschäft (2023: plus 31,1 Mio. US-Dollar) als auch der freie Cashflow (2023: plus 23,4 Mio. US-Dollar) erstmals in der Geschichte des Unternehmens auf Jahresbasis positiv.