Leverkusen (ots) - Hohe Unzufriedenheit in der Berufswelt: Arbeitnehmer*innenhaben in den letzten zwölf Monaten häufig mit Konflikten und Frustration amArbeitsplatz zu kämpfen. 47 Prozent arbeiten mit anderen zusammen, diegedanklich schon bei einem neuen Job sind (innere Kündigung) oder waren selbstbereits an diesem Punkt angelangt. 45 Prozent machen Dienst nach Vorschrift(Quiet Quitting) oder haben es bei einer Kollegin oder einem Kollegenbeobachtet. Gefragt nach dem eigenen Handeln, sagen 22 Prozent von sich, imvergangenen Jahr innerlich gekündigt zu haben. 15 Prozent wollten keineExtra-Arbeit leisten. Dies sind Ergebnisse der repräsentativen Studie "Arbeiten2023" der Pronova BKK, für die im November 2023 rund 1.200 Arbeitnehmer*innen ab18 Jahren online befragt wurden.Hauptauslöser für Phänomene wie innere Kündigung oder Quiet Quitting sind nachAnsicht der Befragten vor allem Überlastung (70 Prozent), zu geringe Bezahlung(69 Prozent), fehlende Wertschätzung und belastende Arbeitszeiten (jeweils 68Prozent). Darauf reagieren sie nicht nur mit Dienst nach Vorschrift. Mehr alsjede*r Dritte sendet etwa aus Frust viele Bewerbungen an andereArbeitgeber*innen (Rage Applying) oder erlebt, dass Kolleg*innen dies tun.Wirtschaftspsychologin und Resilienz-Trainerin Patrizia Thamm ordnet dieErgebnisse ein: "Erschreckend viele Arbeitnehmer*innen sind unzufrieden im Job.Dies belastet nicht nur die Mitarbeitenden, sondern bremst auch denUnternehmenserfolg aus. Personalkosten werden verschwendet und das vorhandenePotenzial der Mitarbeitenden bleibt ungenutzt. Im Gespräch mit denFührungskräften besteht hingegen die Chance, den Mitarbeitenden mit anderenAufgaben zu betrauen oder durch andere Arbeitsbedingungen, die Motivation wiederzu erhöhen, sodass dieser wieder eine neue Perspektive für sich erkennt."Fast 30 Prozent der Generation Z haben 2023 innerlich gekündigtDass beruflich unzufriedene Menschen weniger engagiert sind und innerlich aufDistanz gehen, ist ein generationsübergreifendes Phänomen. JungeArbeitnehmer*innen unter 30 Jahren (Generation Z) zeigen allerdings eine höhereNeigung zur inneren Kündigung (29 Prozent vs. 22 Prozent gesamt), zum QuietQuitting (19 Prozent vs. 15 Prozent gesamt) und zu Rage Applying (18 Prozent vs.13 Prozent gesamt). Auch Ghosting wird von den 18- bis 29-Jährigen häufiger alsvon allen Befragten praktiziert: 15 Prozent der Generation Z haben 2023potenzielle Arbeitgeber*innen gehostet - gegenüber 10 Prozent der Gesamtheit.Zudem hat die Generation Z tendenziell auch mehr Verständnis für solchePhänomene als Arbeitgeber*innen insgesamt. Während knapp die Hälfte (49 Prozent)