Crailsheim (ots) - Wasserversorger NOW übernimmt die Technische Betriebsführung

für Ingelfingen. Geschäftsführer Dr. Jochen Damm und Bürgermeister Michael Bauer

erklären, was sich nun ändert.



Ingelfingen hat einen entscheidenden Schritt für eine langfristig sichere

Trinkwasserversorgung ihrer Einwohner getan. Ab dem 1. Juli 2024 übernimmt der

Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) die technische

Betriebsführung der Gemeinde.







Gemeinde besondere Anforderungen an die Organisation der Trinkwasserversorgung",

erklärt NOW-Geschäftsführer Dr. Jochen Damm. Demnach gilt für die Gemeinde

Ingelfingen mit gut 5.500 Einwohnern die Vorgabe, einen staatlich geprüften

Wassermeister als Technische Führungskraft zu benennen. Diese Aufgabe wird

zukünftig ein erfahrener Wassermeister aus Damms Team übernehmen.



"Der Wasserbedarf der Gemeinde lag 2023 bei 265 Millionen Litern. Um

sicherzustellen, dass frisches Trinkwasser jederzeit in bester Qualität aus dem

Wasserhahn fließt, ist nicht nur moderne Technik, sondern auch besonders

ausgebildetes Fachpersonal gemäß technischem Regelwerk DVGW W 1000

erforderlich", erläutert Bürgermeister Michael Bauer und betont die Bedeutung

einer gut funktionierenden Trinkwasserversorgung, die allzu oft als

selbstverständlich wahrgenommen wird.



Dr. Jochen Damm über die Aufgaben einer Technischen Betriebsführung



Während die NOW zukünftig für den störungsfreien Betrieb der örtlichen

Versorgungsanlagen verantwortlich ist, werden die Arbeiten vor Ort vom

Gemeindepersonal durchgeführt. Die Gemeinde bleibt Eigentümerin ihrer

Versorgungsanlagen und behält die Hoheit über die Investitionsentscheidungen.



"Zu den Aufgaben der Technischen Führungskraft gehören sämtliche Themen rund um

die Organisation eines sicheren und qualitativ einwandfreien

Versorgungsbetriebs. Wichtig ist nicht nur der Fokus auf den laufenden Betrieb,

sondern auch der Weitblick in die mittel- und langfristige Zukunft der

Ortsversorgung", sagt Geschäftsführer Dr. Jochen Damm.

(https://www.presseportal.de/pm/173372/5735113)



Gemäß den Qualitätsanforderungen des DVGW W 1000 hat die Technische

Führungskraft unter anderem folgende Aufgaben:



- Festlegung von Instandhaltungszielen und -strategien

- Qualitätsüberwachung sowie Probenentnahme und -analyse

- Sicherstellen eines wirtschaftlichen Betriebs der Anlagen

- Risikomanagement in den Prozessen der Trinkwasserversorgung

- Steuerung und Überwachung des Wassernetzes

