GLASGOW, Schottland (ots) - Motorola Solutions

(https://www.motorolasolutions.com/de_xc.html) , ein weltweit führender Anbieter

von sicherheitskritischen Kommunikationslösungen für Behörden und Organisationen

mit Sicherheitsaufgaben sowie Unternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass

ScotRail (https://www.scotrail.co.uk/about-scotrail) mehr als 1.000 VB400

Bodycams (https://www.motorolasolutions.com/de_xc/video-security-access-control/

body-worn-cameras/vb400.html#tabproductinfo) in seinem gesamten Schienennetz

einsetzt. Mit der aktuellen Investition verdreifacht das Unternehmen, das seit

2017 Bodycams im Einsatz hat, die Anzahl der Kameras, die seinen Mitarbeitern

zur Verfügung stehen.



"Die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Fahrgäste hat für uns oberste Priorität.

In den Bereichen, in denen Bodycams eingesetzt wurden, haben wir bereits

positive Auswirkungen auf die Arbeitsmoral und das Vertrauen des Personals sowie

einen Rückgang der gemeldeten Vorfälle festgestellt. Dies trägt zu mehr

Sicherheit an Bord unserer Züge sowie auf unseren Bahnhöfen bei", sagte David

Lister, Direktor für Sicherheit, Technik und Nachhaltigkeit bei ScotRail. "Wir

stellen allen Mitarbeitern an vorderster Front Bodycams zur Verfügung, und jedes

Teammitglied, das eine Kamera benutzen möchte, kann dies nun tun."







Rolle, wenn es darum geht, sichere Transportwege für Kunden und Mitarbeiter zu

gewährleisten. Ziel der Einführung von Bodycams ist es, die Sicherheit von

Fahrgästen und Personal gleichermaßen zu ermöglichen sowie die Transparenz von

Interaktionen zu erhöhen. Bodycams können dabei helfen, potenziell schwierige

Situationen zu deeskalieren und objektive Video- und Audioaufnahmen von

Vorfällen zu liefern.



Die neuen Bodycams werden zusammen mit der VideoManager-Software (https://www.mo

torolasolutions.com/de_xc/video-security-access-control/body-worn-cameras/videom

anager.html#taboverview) von Motorola Solutions installiert, eine vollständig

anpassbare Lösung zur Verwaltung digitaler Beweismittel. Sie ermöglicht die

Vorbereitung, Verarbeitung und gemeinsame Nutzung von Videomaterial. Beamte

können das Videomaterial ihrer Bodycams im Rahmen ihrer täglichen Arbeitsabläufe

hochladen, beweissicher speichern und es mit Daten wie Zeit, Datum und Ort

versehen.



"Bei der Entwicklung der VB400 standen Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit im

Vordergrund", so Fergus Mayne, Country Manager für Großbritannien und Irland bei

Motorola Solutions. "Die Videolösungen funktionieren, wenn man sie braucht. Sie

sind mit einer Vor- und Nach-Aufzeichnungsfunktion ausgestattet, die

sicherstellt, dass Vorfälle von Beginn an festgehalten werden. Wenn eine

Situation schnell eskaliert, hat das Personal möglicherweise keine Gelegenheit,

die Aufnahmetaste zu drücken."



Die Einführung der Bodycams folgt auf den Start einer Kampagne zur Bekämpfung

von missbräuchlichem Verhalten bei der Bahn, die von ScotRail, der schottischen

Regierung und der britischen Verkehrspolizei angeführt wird. Das zusätzliche

Vertrauen und die Transparenz, die Bodycams durch eine objektive Aufzeichnung

der Interaktionen zwischen dem Personal und der Öffentlichkeit schaffen können,

unterstützen das Ziel der Kampagne, ein sichereres Umfeld zu schaffen.



Über Motorola Solutions



Motorola Solutions (https://www.motorolasolutions.com/de_xc.html?geo=redirect)

is solving for safer. Wir entwickeln und verbinden Technologien, die helfen,

Menschen, Eigentum und Orte zu schützen. Unsere Lösungen ermöglichen die

Zusammenarbeit zwischen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

sowie Unternehmen, die für Schutz und Sicherheit entscheidend sind. Erfahren Sie

mehr darüber, wie wir uns für sicherere Gemeinden, Schulen, Krankenhäuser und

Unternehmen einsetzen - für mehr Sicherheit überall - unter

http://www.motorolasolutions.com .



Pressekontakt:



Susanne Stier

Motorola Solutions

Mobil: +49 (0)1726161773

mailto:susanne.stier@motorolasolutions.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/111074/5744669

OTS: Motorola Solutions



