Grüezi PER! Hamburger Kommunikationsagentur jetzt auch in der Schweiz / PER Zürich erweitert die Gruppe der PER Agency GmbH Die Hamburger Kommunikationsagentur PER Agency setzt ihren Wachstumskurs international fort. Die renommierte Schweizer Dialogmarketing-Agentur FOUR wird zu PER Agency Zürich und erweitert damit das Portfolio der PER-Familie in Richtung …