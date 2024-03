Seite 2 ► Seite 1 von 3

Pforzheim (ots) - Bis 2025 in Sachen Digitalisierung in die Top zehn in Europaaufsteigen - das ist das ambitionierte Ziel der Bundesregierung. Die Wirtschaftspielt dabei eine Schlüsselrolle: Wie lassen sich Digitalisierung und Innovationin deutschen Unternehmen leben? Witzenmann, der weltweit führende Experte fürdas sichere und effiziente Leiten von Medien und Energie für Mobilität undIndustrie, macht vor wie es geht. Und setzt dabei konsequent auf Innovation,Technologie und digitale Pionierarbeit. Die über 2.800 Patente sprechen fürsich: Mit Start-up-Geist und digitaler Innovationsfertigkeit findet dasUnternehmen immer wieder neue Wege, um zum Gewinner der Digitalen Transformationzu werden - und das auch über das Kerngeschäft hinaus. So gehen aus dem eigensgeschaffenen Digital.Lab immer wieder Ideen und Geschäftsmodelle hervor, diesich erfolgreich am Markt beweisen."Innovation ist fest in der DNA von Witzenmann verwurzelt - und das schon langebevor die Digitalisierung bei uns in Deutschland relevant wurde", sagt PhilipPaschen, COO/CDO von Witzenmann. "Wir sehen die Digitalisierung deshalb nichtals Herausforderung, sondern als Chance. Mit unserer 'Digitalstrategie 2025'haben wir uns deshalb das Ziel gesetzt, Witzenmann zum Gewinner der DigitalenTransformation zu machen. So sind aus unserem eigenen Digitallabor - demDigital.Lab - bereits erfolgreiche Innovationen in Form von Lösungen an derSchnittstelle unseres Kerngeschäfts sowie darüber hinaus hervorgegangen.Beispielsweise SMART.WI., die digitalisierte IIoT-Produktkategorie, oder PEDLAR,die Beschaffungsplattform für Sonderbedarfe."Die Witzenmann-Formel für InnovationDoch was bedeutetet es für ein Unternehmen, dauerhaft innovativ zu sein?Vereinfacht gesagt muss es kontinuierlich Neues schaffen - ganz egal ob neueProdukte oder Prozesse. Dafür braucht es kreative Köpfe: technologiebegeisterteWerkstofffreaks, IT-Nerds sowie Erfinderinnen und Erfinder, die mitIdeenreichtum, Expertenwissen und Kompetenz punkten. Witzenmann tut genau das -und zwar schon seit mehr als 150 Jahren. Als Erfinder des Metallschlauchs istdas weltweit agierende Unternehmen Begründer eines ganzen Industriezweigs undtreibt Innovationen in der Branche kontinuierlich voran. "Wenn wir bei uns anInnovationen denken und arbeiten, ist das Umfeld ein wichtiger Faktor. Wirarbeiten gerne in verschiedenen Laboren, weil wir davon überzeugt sind, dassechte Innovationen nur in einem passenden Umfeld entstehen können. Für uns ist