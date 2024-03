Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Herausfordernde makroökonomische Rahmenbedingungen haben dieGeschäftsentwicklung von bonprix gebremst. Das internationale Modeunternehmenbeendet das Geschäftsjahr 2023/24 (1. März 2023 bis 29. Februar 2024) nachvorläufigen Berechnungen mit einem Gesamtumsatz von 1,52 Mrd. Euro (IFRS), dasentspricht einem Umsatzrückgang von rund 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr (1,76Mrd. Euro). Insbesondere viele ausländische Märkte waren von einer starkenKonsumzurückhaltung im Modebereich geprägt. Das Geschäft im Heimat- undKernmarkt Deutschland konnte bei einem leichten Umsatzrückgang von rund einemProzent etwa an das Vorjahresniveau anknüpfen.Zukünftig wird bonprix, Fashion Brand und Fokusunternehmen der Otto Group, voneiner neu aufgestellten Geschäftsführung gelenkt. Wie im Dezember 2023angekündigt, startet zum 1. April 2024 Dr. Torben Hansen als neuer Vorsitzender(CEO & Sales) und folgt damit auf Dr. Richard Gottwald, der sich zum 31. Mai2024 in den Ruhestand verabschiedet. Gemeinsam mit seinen Kolleg*innen in derGeschäftsführung Carolin Klar (Product, Sourcing & Corporate Responsibility),Dr. Kai Heck (Finance) sowie Matthias Wlaka (Technology), der zu Beginn desJahres ins Unternehmen kam, wird Dr. Torben Hansen das Geschäftsmodellstrategisch weiterentwickeln und bonprix konsequent zu einer starkeninternationalen Modemarke ausbauen.Internationale Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2023/24Geopolitische Krisen und Inflation drückten im abgelaufenen Geschäftsjahr (1.März 2023 bis 29. Februar 2024) stark auf das Konsumklima. Auch bonprix konntesich den rückläufigen Entwicklungen in vielen Märkten nicht entziehen. In deneuropäischen Auslandsmärkten führte die gesunkene Ausgabebereitschaftüberwiegend zu Umsatzrückgängen im jeweils ein- bis zweistelligen Bereich, wobeiÖsterreich und die Schweiz etwas besser abschnitten und Finnland ein leichtesUmsatzwachstum verzeichnete. Im sehr wettbewerbsintensiven US-amerikanischenMarkt ist die Entwicklung der Marke VENUS zweistellig rückläufig. Der KernmarktDeutschland, der fast die Hälfte des Gesamtumsatzes ausmacht, liegt indes mitminus einem Prozent fast auf Vorjahr."Das internationale makroökonomische Umfeld war im zurückliegenden Geschäftsjahrschwierig, sodass wir aufgrund der weiter starken Preissensibilität undKaufzurückhaltung unserer Kund*innen den Fokus klar auf eine effiziente undergebnissichernde Steuerung unseres Geschäftes gelegt haben", erläutert Dr. KaiHeck, für den Finanzbereich verantwortlicher Geschäftsführer bei bonprix, dieGeschäftsentwicklung.