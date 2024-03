Seite 2 ► Seite 1 von 3

Kornwestheim (ots) -- Starkes Wachstum über Marktdurchschnitt bei der Wüstenrot Bausparkasse sowieder Sach- und Lebensversicherung der Württembergischen trotz schwacherKonjunktur und starker Verunsicherung der Verbraucherinnen und Verbraucher.- Gewinn nach HGB steigt um rund 10 Prozent auf 131,7 Millionen Euro undermöglicht Dividendenkontinuität.- Konzernjahresüberschuss nach IFRS mit 140,5 Millionen Euro im Rahmen deraktualisierten Prognose.- Die W&W-Gruppe ist bei Kundennähe, Marktrelevanz und Kosteneffizienz erneutein gutes Stück vorangekommen. Insgesamt erfolgreiches Geschäftsjahr.Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) hat im Geschäftsjahr 2023 einegute, teilweise sogar sehr gute Entwicklung des Neugeschäfts in nahezu allenSparten verzeichnet. Vor allem die Wüstenrot Bausparkasse, die erneut einenRekordwert erzielte, sowie die Sach- und die Lebensversicherung derWürttembergischen erzielten Zuwächse deutlich über Marktdurchschnitt. DieErgebnisentwicklung des Vorsorge-Konzerns war, wie bereits bekanntgegeben, vonUnwetter- und anderen Großschäden sowie von deutlich erhöhten Kosten in derKfz-Versicherung beeinflusst. Das nach IFRS ermittelte Konzernergebnis nachSteuern erreichte mit 140,5 Millionen Euro die im Oktober 2023 aktualisierteZielspanne von 130 bis 160 Millionen Euro. Im HGB-Einzelabschluss legte dieGruppe deutlich zu auf 131,7 Millionen Euro (plus 10,3 Prozent zum Vorjahr).Angesichts dieses guten Ergebnisses schlagen Vorstand und Aufsichtsrat derHauptversammlung erneut die Zahlung einer Dividende von 65 Eurocent je Aktie unddamit Dividendenkontinuität vor. Damit würden 61 Millionen Euro an die Aktionäreausgezahlt. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 geht die W&W-Gruppe bei weiteranhaltenden externen Belastungen von einer Steigerung des Konzernergebnissesaus.Jürgen A. Junker, CEO der W&W AG: "Die Rahmenbedingungen waren 2023 alles andereals einfach. Externe Faktoren wie starke Preissteigerungen, aber auch politischbedingte Verunsicherungen der Menschen prägten das Umfeld. Hinzu kamen Schädenaus großen Unwetterereignissen. Trotz der in dieser Ballung unbekanntenBelastungen ist die Gruppe weiter deutlich vorangekommen. Insbesondere dasstarke Neugeschäft unterstreicht die Attraktivität der Leistungen und Produktefür unsere Kundinnen und Kunden und nicht zuletzt die Resilienz, die sich dieW&W-Gruppe mit ihren mehr als 6,5 Millionen Kundinnen und Kunden aufgebaut hat.Sie zeigt, dass unser Konzern auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich