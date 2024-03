Hamburg (ots) - Die Preise für Immobilien in Hamburg und dem Umland sind im

vergangenen Jahr gesunken. Laut LBS-Studie veränderten sich die

Durchschnittspreise für Wohnimmobilien je nach Objektart in einer Spanne

zwischen minus 3,7 Prozent bis zu minus 10,7 Prozent. Nur für Neubauwohnungen in

Hamburg konnte mit plus 2,4 Prozent noch eine leicht positive Entwicklung

registriert werden.



"In der aktuellen Untersuchung beobachten wir marktgerechte Preiskorrekturen

nach einer überhitzten Phase", fasst Jens Grelle, Vorstandsmitglied der LBS

Landesbausparkasse NordOst AG, das Studienergebnis zusammen. Gerade in den

Jahren 2021 und 2022 verteuerten sich Immobilien in Hamburg und Umland

sprunghaft . Diese starken Preisanstiege sind jetzt teilweise aufgehoben. Die

derzeitigen Durchschnittspreise für Wohnimmobilien in Hamburg und Umland liegen

leicht oberhalb des Anfang 2021 von der LBS veröffentlichten Preisniveaus.









Im vergangenen Jahr sind die Durchschnittspreise für Bestandsimmobilien nach

einer Stagnationsphase im Vorjahr zum Teil deutlich zurückgegangen. Der

Durchschnittspreis für bestehende Häuser in Hamburg sank um 10 Prozent auf 5.117

EUR/m². Bestandswohnungen kosteten in Hamburg 3,7 Prozent weniger als im Vorjahr

(5.937 EUR/m²).



Die Entwicklungen sind in den Stadtteilen sehr unterschiedlich, und die

Preisspanne ist groß. Anfang 2024 waren für Bestandshäuser mit 120 m²-Wohnfläche

in Hamburg zwischen rund 335.000 Euro in Neuenfelde und knapp 1,9 Mio. Euro in

Harvestehude im Schnitt zu zahlen. Für eine 80 qm-Bestandswohnung mussten

Interessierte je nach Stadtteil durchschnittlich von 267.520 Euro (Eißendorf)

bis zu 966.000 Euro (HafenCity) kalkulieren.



Im Hamburger Umland sind die Preise im Vergleich zum Jahresbeginn 2023 ebenfalls

gesunken. Bestandshäuser kosteten im Mittel 3.161 EUR/m² (- 10,7 %) und

bestehende Wohnungen 3.064 Euro/m² (- 9,6 %). Die höchsten Umlandpreise für

Bestandshäuser werden derzeit in Wentorf/Aumühle mit einem Durchschnittswert von

4.522 EUR/m² verlangt. Platz 1 auf der Preisrangskala für Bestandswohnungen im

schleswig-holsteinischen Umland belegt wie im letzten Jahr wieder Ahrensburg

(3.773 EUR/m²).



Preise für Neubauimmobilien überwiegend gesunken



Zu Jahresbeginn 2024 betrug der Durchschnittspreis für neue Häuser in Hamburg

5.669 EUR/m². Das sind 6 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die günstigsten

Angebote für neue Häuser wurden in Kirchwerder (3.428 EUR/m²), die teuersten in

Nienstedten (9.239 EUR/m²) beobachtet.



Für Neubauwohnungen in Hamburg wurde eine leicht positive Entwicklung (+ 2,4 %) Seite 2 ► Seite 1 von 2

