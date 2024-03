Kelsterbach (ots) - Holger Eden, seit 2016 CEO der opseo Gruppe, einem der

führenden Intensivpflegeunternehmen in Deutschland, wird sich zum 31. März 2024

aus seiner Position zurückziehen. Nachfolger wird Dr. Erik Hamann, ein

erfahrener Manager im Healthcare-Markt. Simon Faiß, Co-CEO und CFO der opseo

Gruppe, wird seine Tätigkeit fortsetzen.



"Im vergangenen Jahr bin ich 60 Jahre alt geworden und möchte mich aus der

operativen Rolle zurückziehen", erklärt Holger Eden. "Das Ausscheiden war mit

dem Mehrheitsgesellschafter seit langem vorbereitet und erfolgt entsprechend im

besten Einvernehmen. Dass ich ein bestelltes Haus hinterlasse, war mir sehr

wichtig. Erik Hamann hat nun die Möglichkeit, gemeinsam mit Simon Faiß neue

Impulse zu setzen, um opseo fit zu machen für den nächsten Wachstumsschub und

die Marktposition weiter auszubauen."





Holger Eden hat die opseo Gruppe in den vergangenen acht Jahren zu einem derführenden Anbieter von Intensivpflege in Deutschland entwickelt. Mit einemJahresumsatz von über 400 Millionen Euro, über 7.000 Mitarbeitern und mehr als1.500 betreuten Patienten im laufenden Jahr 2024 hat das UnternehmenErfolgsgeschichte geschrieben. Unter Edens Führung setzte opseo auf einekonsequente Wachstumsstrategie, die sowohl auf organisches Wachstum als auch aufstrategische Zukäufe setzte. Durch den Erwerb von mehr als 34 Unternehmen in derIntensivpflege etablierte die opseo Gruppe eine erfolgreicheBuy-and-Build-Strategie und transformierte sich von einer Mittelstandsgruppe zueinem Konzern mit klaren Strukturen."Die Zusammenarbeit mit Holger war stets partnerschaftlich, lösungsorientiertund freundschaftlich", sagt Co-CEO und CFO Simon Faiß. "Natürlich bedauere ich,dass diese Phase nun zu Ende geht, auch wenn jeder bei uns im Unternehmen seineBeweggründe gut nachvollziehen kann. Ich freue mich, dass wir mit Erik Hamanneinen CEO gewinnen konnten, der die für uns typische Dynamik weiterhingarantieren wird."Ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der opseo Gruppe unter Holger Edenwar die Einführung eines bundesweit gültigen Haustarifvertrags im Jahr 2021.Dieser Tarifvertrag garantiert den MitarbeiterInnen eine deutlich über demPflegemindestlohn liegende Vergütung und sichert so die hohe Qualität derPflegeleistungen.Mit der Übernahme und der Weiterentwicklung der BaWiG Weiterbildungsakademie ab2019 hat opseo eine weitere wichtige Säule für den Erfolg des Unternehmensgeschaffen. Die BaWiG ist heute die führende Weiterbildungs- undAusbildungsakademie in der Beatmungspflege und verfügt über eigene, von den