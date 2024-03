Frankfurt am Main (ots) - Im Rahmen eines geplanten Übergangsprozesses wird

Dr. Stefan Penthin kommentiert: "Ich bedanke mich sehr für das mirentgegengebrachte Vertrauen der Partnerschaft und freue mich auf diebevorstehende Aufgabe. Ich werde mich mit voller Kraft für den langfristigenErfolg unserer Kunden und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzen.Wir sind ein starkes Team und verfügen über ein schlagkräftigesAngebotsportfolio, das von Innovationsgeist und Unternehmertum geprägt ist.Damit befinden wir uns in einer hervorragenden Ausgangsposition, um weiterhinnachhaltige Ergebnisse für unsere Kunden zu generieren und sie auf ihrem Weg zumErfolg zu unterstützen."Dr. Stefan Penthin gehört seit 23 Jahren zu BearingPoint und wurde 2012 zumPartner ernannt. Er ist Teil des globalen Managementkomitees sowie der deutschenGeschäftsleitung. Zudem verantwortet er als globaler Leiter BearingPointsMarktsegmente sowie den Bereich Automotive & Industrial Manufacturing. Erverfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Beratungsbranche und hat großeglobale Projekte und Unternehmenstransformationsprogramme mit demBranchenschwerpunkt Automobil- und Fertigungsindustrie geleitet. SeineFachexpertise konzentriert sich auf die Bereiche Supply Chain Management,Operational Excellence sowie Produktions- und Logistikoptimierung. Zu seinenKunden zählen sowohl multinationale Konzerne als auch branchenspezifischeUnternehmen aus der ganzen Welt.Kiumars Hamidian kommentiert: "Ich freue mich sehr, dass sich die Partnerschaftfür Stefan Penthin als nächsten Managing Partner ausgesprochen hat. Ich bin mirsicher, dass unser Unternehmen bei Stefan in sehr guten Händen ist und er dieErfolgsgeschichte von BearingPoint weiterschreiben wird. Stefan ist eine sehrgeschätzte Führungspersönlichkeit. In zahlreichen Projekten hat er seineexzellenten Managementfähigkeiten und tiefgreifenden Branchenkenntnisse unterBeweis gestellt und gemeinsam mit unseren Kunden außerordentliche Erfolgeerzielt. In seiner Funktion als globaler Leiter unserer Marktsegmente hat Stefan