München / Boston (ots) - Laut einer aktuellen globalen Studie von L.E.K.

Consulting verlagern sich Investitionen in aufstrebende Energietechnologien, da

sich die Öl- und Gasindustrie auf das Kerngeschäft und die Dekarbonisierung des

Erdölbereichs konzentriert. Solar- und Windenergie wachsen weiter.



Im Vergleich zu den Vorjahren haben Energieunternehmen 2023 die Priorität

stärker auf Öl und Gas als auf neue Energiebereiche gesetzt. Dies deutet darauf

hin, dass die Dynamik der Energiewende, weg von fossilen Brennstoffen,

nachlässt. Das geht aus einer weltweiten Studie der globalen Strategieberatung

L.E.K. Consulting hervor.





Der Anteil an Entscheidern im Energiesektor, die eine anhaltende Fokussierungauf Öl und Gas als einen der drei wichtigsten Investitionsbereiche für dienächsten fünf Jahre nannten, stieg verglichen mit den Umfrageergebnissen von2021 bis Mitte 2023 um 25 Prozentpunkte auf über 70 %. Darüber hinaus gaben siean, dass ihre wichtigste Nachhaltigkeitsverpflichtung im Jahr 2023 dieDekarbonisierung ihrer bestehenden Betriebe war. Die Global Energy Studie vonL.E.K., die bereits zum fünften Mal durchgeführt wurde, basiert auf qualitativenErkenntnissen aus rund 40 Roundtable-Diskussionen sowie auf quantitativenUmfragedaten von rund 300 hochrangigen Führungskräften aus verschiedenenBereichen der Energiewirtschaft, darunter Öl und Gas, Versorgungsunternehmen,erneuerbare Energien und strategische Investoren. Die Teilnehmer der Umfrage undder Diskussionsrunden kamen aus verschiedenen Regionen, hauptsächlich ausNordamerika, Europa und dem Nahen Osten."Das Investitionsverhalten in der Energiebranche wandelt sich global gesehen voneiner fordernden zu einer gemäßigten Haltung", sagt Michael Ringleb, Partner beiL.E.K im Münchner Büro und Experte im Bereich Energie und Umwelt. "Unternehmen,die sich in der Vergangenheit intensiv mit neuen Technologien undWeiterentwicklungen beschäftigt haben, sagen jetzt: ,Wir werden das Geld besserfür unser Kerngeschäft einsetzen'. Das bedeutet, dass sie ihreProduktionsprozesse optimieren und Ölförderprogramme und Erschließungen auf dergrünen Wiese wieder aufnehmen, wenn es wirtschaftlich und ökologisch vertretbarist. Es bedeutet auch, dass sie die Versorgungsnetze für Gas und Flüssiggas(LNG) ausbauen oder die Raffinerie- und Mineralölkapazitäten erweitern, soferndie Nachfrage es rechtfertigt."Die Experten sehen in der Übernahme von Pioneer Natural Resources durchExxonMobil und der geplanten Übernahme von Hess Corporation durch Chevron